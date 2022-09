Trotseer een kogel in deze Audi A8 van Marktplaats!

Als BMW fanb0iZ schoten lossen, zit je alsnog goed in deze dikke Audi A8 van Marktplaats.

Met enige regelmaat voeren ondergetekende en @willeme heftige dialogen over de belangrijkere zaken in de wereld. Zoals of je nou een BMW Siebener moet hebben, of toch een Audi A8. Ondanks dat we al een keer of 378 dezelfde argumenten uitegwisseld hebben, blijft er enige afstand tussen de beide eindstations.

Niet dat er helemaal geen gedeelde grond is. Ondergetekende vind de A8 (zeker de D2 en D3), best fraai. Maar ja, die fatale fout hè, een FWD basis en frontoverhang tot over de grens in Duitsland. Het zijn dan ook vooral auto’s voor de ‘Bahn. Lekker rechtdoor denderen in een A8 die toch alleen maar rechtdoor wil. Dat is natuurlijk best relaxed. Voor dynamiek kan je wellicht beter elders zijn.

De koper van deze origineel Nederlandse A8 van eerste eigenaar, was echter ook niet op zoek naar dynamiek. De auto is namelijk ingezet als directieauto en bereden door een chauffeur. Dan is haaks de bocht door hoeken niet de prioriteit, voor zover het dat toch al is bij dit soort auto’s.

Het feit dat de auto gepantserd is, doet je je meteen afvragen in welke business de eerste eigenaars opereerden. De pantsering lijkt echter niet van het soort te zijn dat granaten tegenhoudt. Een proppenschieter moet kunnen lukken. Een en ander is ingebouwd door de Franse firma Centigon. Maar op kenteken heeft deze A8 4.2 FSI gewoon hetzelfde gewicht als een standaard exemplaar, dus…nou ja…Deze pantsering behoed je dus in ieder geval voor een bloedende portemonnee na de maandelijkse MRB.

De spec van de A8 is verder on point. Donkergroen over beige leder, kan eigenlijk niet misgaan. Deze unit is wel een ‘Lang’, wat wederom een punt van contentie is tussen ondergetekende en @willeme. Zelf vind ik de kortere topmodellen altijd mooier omdat ze niet zo’n lange achterdeur hebben. Nou moet ik toegeven dat het bij de A8 minder grievend is. De lange achterdeur leidt de aandacht bijna voldoende af van de enorme frontoverhang.

Met 132.375 kilometer achter de rug is dit Duitse Dickschiff nu ideaal voor de koper die ultieme luxe wil voor een spotprijs. Hoewel, ondanks de bekende (NL) historie en fraaie spec, is de vraagprijs van 29.945 Euro ook weer niet peanuts. Heb jij genoeg vijanden die je met Nerf-guns willen belagen om het de moeite waard te maken?