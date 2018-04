WTF: Porsche 919 Evo sneller over Spa dan een F1-wagen

Jawel, dat lees je goed.

Niemand hoeft zich te verbazen over het feit dat de deelnemende bolides uit het World Endurance Championship (WEC) gruwelijk snel zijn. Niet alleen dat, want naast de snelheid liggen de technologische ontwikkelingen op een ongekend hoog niveau; misschien nog wel hoger dan in de Formule 1. De opgedane kennis is daarnaast, in tegenstelling tot de koningsklasse, veel beter toe te passen op straatauto’s. Reken daarbij de intense en voortdurende strijd op de baan, en je bent niet ver verwijderd van de perfecte vorm van autosport.

Met die wetenschap in het achterhoofd, is het haast niet te bevatten dat Porsche het voor elkaar heeft gekregen haar auto nog vele malen sneller te laten gaan. Porsche, dat momenteel bezig is met de zogenaamde ‘919 Tribute Tour’, reisde allereerst af naar de Ardennen om daar met een uitvoerig aangepaste versie van de 919 Hybrid te proberen het ronderecord van Spa Francorchamps te slopen. Vandaag kreeg gevierd WEC-coureur Neel Jani het, dankzij een gemiddelde snelheid van 245.61 km/u, voor elkaar een rondje Spa af te leggen in 1:41.770. Ter vergelijking: Lewis Hamilton greep vorig jaar pole position met een tijd van 1:42.553.



Neel is er, zoals je kunt zien, buitengewoon tevreden mee.

Het is haast ondenkbaar dat een WEC-auto sneller is dan een Formule 1-wagen, maar toch is het zo. Sterker nog, naar verluidt denkt Porsche dat het nog enkele seconden sneller in de rugzak heeft! Desondanks hebben ze momenteel niets te klagen, daar de Porsche 919 Evo liefst twaalf(!) seconden sneller was dan de tijd waarmee ze vorig jaar op pole position belandden.

De reden dat de Porsche 919 Evo zoveel sneller was dan vorig jaar is volledig te danken aan het wegvallen van de beperkingen waaraan de WEC-auto’s zich normaliter hebben te houden. Hoewel de auto onderhuids technisch gezien hetzelfde is, geniet de wagen flinke vermogensupgrades, evenals een reeks aerodynamische aanpassingen. Waar de V4 voorheen ongeveer 500 pk produceerde, beschikte hij vandaag over 720 pk. De door de verbrandingsmotor gegenereerde paarden worden enkel naar de achterwielen gestuurd, daar de elektrische systemen de vooras voor hun rekening nemen. Het vermogen van de hybride systemen steeg met 10 procent van 400 pk naar 440 pk.

De aerodynamische aanpassingen waren van een minstens zo indrukwekkend niveau. De 919 Evo had liefst 53 procent extra neerwaartse druk ten opzichte van vorig jaar, dankzij vernuftige ontwikkelingen op onzichtbare plekken en aan het oppervlak. Het totaalpakket zorgde ervoor dat Neel Jani niet wist wat hem overkwam toen hij enkele rondjes achter rug had.

“The 919 Evo is brutally impressive. It is definitely the fastest car I ever drove. The grip level is at a fully new dimension for me, I couldn’t imagine this amount beforehand. The speed on which everything happens on a single lap with the 919 Evo is that fast that the demand on reaction speed is very different to what I was used to in the WEC.”