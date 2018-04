Heeft de M5 stiekem veel meer pk dan BMW belooft?

M Power.

Onlangs ging @wouter op pad met de nieuwe BMW M5 (rijtest). Het icoon is weer in het nieuw gestoken, om de strijd aan te gaan met de nieuwe Mercedes E63(S) AMG (rijtest). Onder de kap heeft er evolutie plaatsgevonden in plaats van revolutie. Je vindt er net als bij het vorige model een dubbelgeblazen V8 terug met twee turbo’s en een inhoud van 4,4 liter. De krachtbron gooit er op papier nu 600 pk uit, in plaats van de 560 stuks die de voorganger (in standaardvorm) te bieden had.

Tenminste, die 600 Pferde is wat BMW opgeeft voor de S63B44T4 in het vooronder van de F90 M5. Maar is dit getal accuraat? Niet als we de rollenbank van de Amerikaanse tuner IND mogen geloven. Vóórdat zij de zwarte magie van de ECU-flash loslieten op de nieuwe M5, wilden ze even vaststellen wat er standaard uit het blok komt. Het resultaat: 625 pk. ‘Zo hé, wat een enorm verschil’, hoor ik je nu sarcastisch denken. Maar wacht even, want die 625 pk werd gemeten aan de wielen. De fabriekscijfers gaan over pk’s aan de krukas. Tussen de twee zit (ruwe aanname) een verschil van zo’n tien procent, doordat er een paar paardjes ontsnappen tijdens de route van de krukas naar het rubber.

Kortom, als we dezelfde tien procent die als vuistregel geldt voor dit verlies aanhouden, moet de motor (625*1,1=) een kleine 700 pk leveren aan de krukas. Kijk, now we’re talking. De meting werd gedaan in de vijfde versnelling, met de Bimmer in Sport Plus-modus, na de ‘Break-in’ periode die BMW voorschrijft voor het aggregaat. In Eco-modus bleef de machine steken op 610 pk, wat overigens nog altijd meer is dan wanneer de RWD-stand wordt geactiveerd (in Sport Plus). In dat geval komen er 593 pk bij die wielen. Omgerekend is ook dat laatste nog altijd flink meer dan de fabrieksopgave doet geloven.

Hieronder check je een filmpje van de metingen. Brommen met die Bimmer!