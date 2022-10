Audi: Autobahn-limiet en autovrije dagen zijn tof!

Audi vindt een Autobahn-limiet een goed plan. Maar ze gaan verder.

Afgelopen weekend konden we je een beetje bijpraten over de Duitse Autobahn-limiet. De linkerflank van het kabinet wil graag een tempolimiet, maar deze komt er maar niet. Telkens is er een groepering die het tegen weet te houden.

De conservatievere partijen zijn namelijk tégen invoering. Zo hard rijden als je zelf wil is onderdeel van de Duitse identiteit. Niet alleen dat, harde rijden is niet zoals men denkt ook gevaarlijker. De meeste ongevallen gebeuren namelijk op de Landstrasses. Op zich geen vreemde gedachte. Zeker nu we in Nederland niet harder dan 100 km/u mogen rijden, zie je auto’s op de meest vreemde wijze slingeren. Op de Autobahn blijf je tenminste alert.

CO2-uitstoot

Maar waar De Groenen wél een punt hebben, is de CO2-uitstoot. Hard rijden zorgt namelijk voor een (veel) hoger verbruik (en dus hogere CO2-uitstoot). Dat is niet te ontkennen.

Een van de grootste redenen dat de Autobahnlimiet er nog steeds niet is, komt door de enorm sterke autolobby. Ergens heeft de Duitse autoindustrie een enorm aanzien doordat de auto’s gebouwd zijn op 250 km/u (of harder).

Ja, je kan een Mustang, Tesla of Impreza 1.000 pk geven, maar durf je daar ook 250 mee? Dit terwijl je dat waarschijnlijk wel durft met een bescheiden C-Klasse of 5 Serie. Maar het hek is nu helemaal van de dam, want van Audi mag er een Autobahn-limiet komen! Het merk met de vier ringen gaat nog verder door te stellen dat ze autovrije dagen ook wel kunnen waarderen. Huh, vanwaar deze enorme ommekeer?

Audi vindt Autobahn-limiet prima, net als autovrije dagen

Volgens Audi-topman Markus Duesmann komt dat door dat de tijden aan het veranderen zijn. Brandstof is nu heel erg duur en uitstoot is een issue. Mensen moeten gaan besparen. En besparen op uitstoot werkt meteen twee kanten op. Je houdt meer geld over én je richt geen schade aan aan het milieu. Nog een voordeel, op een autovrije dag kun je dan lekker fietsen over de Autobahn.

De mening van Duesmann is overigens sterk afwijkend met die van het transportbeleid van de FDPen diens transportminister. Oh ja, en compleet afwijkend met die van de complete autolobby, waaronder zijn huidige werkgever.

Nu staat Volkswagen erom bekend om managers zonder ‘fractiediscipline’ aan de kant te zetten (zoals met Diess, Pischetsrieder, Wiedeking en ga zo maar door). We zijn benieuwd hoe dit uit gaat pakken.

Via: Focus.de