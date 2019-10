Audi deelt snoep uit met de Q3 Qnicorn

Nee, we hebben dit niet zelf verzonnen.

Is het al 1 april? Dat duurt nog even. Vandaag staan ze in met name de Verenigde Staten wel stil bij een andere feestdag: Halloween. In het land van The Donald reden om allerlei verkleedpartijtjes te organiseren en Audi doet hier aan mee met een speciale Q3.

Ze noemen het de Q3 Unicorn, of de ‘Qnicorn’. De Duitse autofabrikant gaat verder dan een simpel photoshopje. Een Q3 is daadwerkelijk omgetoverd tot een Qnicorn en Audi heeft zich door de straten van Washington D.C. begeven om snoep uit te delen. Naast een enorme hoorn op het dak herken je de Qnicorn aan zijn ‘staart’ achter de auto. Verder is de Q3 van glitters voorzien. In eerste instantie lijkt het een gewone witte Audi, maar wanneer licht valt op de crossover komen de glitters tot leven met een regenboog-effect.

Audi begon het tourritje bij een lokaal Cars & Coffee evenement in de Amerikaanse hoofdstad. Vervolgens werd er een route door onder meer de stad zelf gereden. De laatste stop was het Inova kinderziekenhuis in Great Falls, Virginia

Doel van deze campagne is om een jonger publiek te bereiken op sociale media. Die doelstelling is gelukt, want de Qnicorn werd gespot en foto’s werden gedeeld op onder meer Instagram en Twitter.