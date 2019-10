Hennessey Maximus met 1.014 pk is nu officieel

Meer dan duuzend pk in een Jeep. Waarom ook niet.

Als er één partij is die krankzinnige dingen kan maken dan is dat Hennessey. Het maakt niet uit om welke carrosserievorm het gaat: het Amerikaanse merk doet het gewoon. Eerder dit jaar kondigde ze aan de nieuwe Jeep Gladiator van een Hennessey-beurt te voorzien. Nu is de auto officieel uit de doeken gedaan in aanloop naar SEMA.

In mei van dit jaar werd al bekendgemaakt dat de 3.6-liter Pentastar V6 uit de Gladiator zou worden gevist en dat daar een 6.2 Hellcat V8 voor in de plaats zou komen. Nu is de klus geklaard en de achtcilinder is nog serieus gekieteld ook.

Het resultaat is een Jeep Gladiator met 1.014 pk en 1.264 Nm aan koppel. Ze noemen het de Hennessey Maximus. Ondanks zijn totaal niet gestroomlijnde voorkomen sprint de Maximus in 3,9 seconden naar 96 km/u. In tegenstelling tot een ‘normaal’ Hellcat-blok is de 6.2 voorzien van onder andere een nieuwe ECU, een nieuw uitlaatsysteem en een grotere radiator voor betere koeling.

Met een liftkit van King staat deze Gladiator 15 cm hoger dan gewoonlijk. Daarnaast rolt de Maximus op offroad rubber van BFGoodrich. Hennessey neemt de Maximus aankomende maand mee naar SEMA waar de Gladiator zijn debuut zal beleven. Er zullen slechts 24 stuks gebouwd gaan worden. De prijs bedraagt 225.000 dollar.