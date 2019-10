Betaal 30.000 euro voor een heel bijzondere Panda

Je zou het bijna een familie erfstuk kunnen noemen.

Er zijn zo van die auto’s waarin je gereden moet hebben. Dan doelen we in dit geval niet op Ferrari’s, Aston Martins of dikke Duitsers. Die apparaten gaan wel hard. Nee, van die kleine karakterbakjes zoals de Citroen 2CV, Fiat 500 en originele Mini.

De Fiat Panda hoort ook in dat lijstje thuis. Natuurlijk, het gaat niet snel en het voelt niet aan als ‘degelijk’. Maar dan mis je het punt, want de Fiat Panda is zo’n auto die je bijna overal volgas kunt rijden. Dankzij de kleine bandjes is het soms even zoeken naar grip in bochten. Aan de andere kant is de Panda erg licht en compact: je loodst ‘m overal tussendoor. Rijden in een Panda is giechelen tot en met.

Er was een tijd dat Panda’s een appel en een ei kostte, maar die tijden zijn voorbij. Helemaal met de Panda in dit geval. Het is namelijk niet zomaar een Panda, maar een heuse Panda 4×4. Maar het wordt nog mooier, want dit is de Panda geweest van Gianni Agnelli. Mocht je hem niet kennen: Agnelli was (onder andere) de grote man achter Fiat. Oh, en de opa van Lapo Elkann, die nog weleens het nieuws weet te halen. Die naam komt zo nog even terug.

De Fiat Panda 4×4 is namelijk uitgevoerd zoals Gianni Agnelli veel auto’s had samengesteld: grijs met blauwe details. Nu komt het vaker voor dat de ‘auto van Gianni Agnelli’ ergens te koop staat, want de beste man heeft er een hoop gehad. Dat is het leuke aan deze Panda, want hij heeft hem ook echt daadwerkelijk gebruikt. Agnelli nam de auto in 1993 in ontvangst en reed ermee in en rond St. Moritz tot 2001, waarna de auto uiteindelijk verkocht werd.

Waarschijnlijk was de leeftijd aan de auto te zien, mede dankzij het feit dat ermee gereden werd. Daarom heeft Garage Italia Customs de auto helemaal opgeknapt en voorzien van een paar upgrades. Met name het interieur is weer helemaal strak gemaakt in de kleurstelling zoals Agnelli het kon waarderen. Garage Italia weet dat precies, want dat bedrijf wordt gerund door, jawel, Lapo Elkann.

De auto wordt binnenkort geveild, dus mocht je een unieke Panda wensen: dit is je kans. De estimate ligt tussen de 20.000 en 30.000 euro. Voor de context, een goede Panda 4×4 uit deze periode doet ook al snel 5.000 tot 10.000 euro. Je kan de advertentie hier bekijken.

