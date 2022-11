Audi doet Twitter in de ban

Audi stopt vooralsnog met adverteren op Twitter nu Elon Musk de nieuwe baas is.

Voor wie de afgelopen week onder een steen geleefd heeft: Elon Musk is de nieuwe baas van Twitter. Leuk voor Elon, maar kennelijk voor heel veel anderen niet. Veel gebruikers kondigen hun vertrek aan naar Mastodon, om vervolgens dan weer op Twitter te delen hoe leuk het daar is en hoe woke. En nee, nu zijn ze echt weg van Twitter.

Gek eigenlijk hoe een man als Elon Musk een afkeer oproept bij al die vooruitstrevende en met de wereld begane mensen die allemaal uiteraard wel in een elektrische auto willen rijden, want goed voor het klimaat. Dus wel een Tesla, maar geen Musk.

Advertentiestop

Niet alleen gebruikers krijgen de kriebels van het nieuwe management van Twitter. Ook een aantal grote bedrijven heeft aangekondigd voorlopig te stoppen met adverteren op het sociale medium. Althans dat meldt krant The Wall Street Journal.

Dan gaat het om bedrijven als Pfizer en ook automerk Audi dus. Pfizer is de wappies beu en is bang dat die vrij spel krijgen als Musk alle censuur en remmen los gooit en dan komt er niemand meer een prikje halen.

Zorgen Audi

De reden dat Audi er voor kiest om even niet op Twitter zijn geld uit te geven is tweeledig. En nee, het is niet omdat de baas van Twitter nu toevallig ook de baas van concurrent Tesla is.

Adverteerders als Audi zijn bang dat de nieuwe roerganger de regels rondom uitingen op het sociale medium dusdanig versoepelt, dat er allemaal opmerkingen en drek rondom de duurbetaalde advertenties komt te staan. En dat willen ze niet natuurlijk.

Daarnaast heeft Musk ook de bezem flink door het management en het personeel in het algemeen gehaald. De marketing afdeling en de salesafdeling van Twitter zijn zo’n beetje gehalveerd en dat geeft alles behalve stabiliteit en vertrouwen bij de adverteerders.

Het twitteraccount van Audi is overigens niet offline. Dus je kunt je al dan niet goed bedoelde opmerkingen wel tot het merk richten buiten de advertenties om.