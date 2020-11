Hé? Nissan wil auto's verkopen door Toyota's uit te lenen - Autoblog.nl

Nissan heeft een wel hele originele kijk op hoe een proefritje moet gaan, door Toyota’s uit te lenen.

Het kopen van een nieuwe auto is een leuke, maar ook wel spannende ervaring. Je gaat immers tienduizenden euro’s van je spaargeld uitgeven aan iets wat – in de meeste gevallen – praktisch meteen een stuk minder waard is. Je moet dus goed kiezen. Bevallen de stoelen wel, is de motor potent genoeg, kan ik genoeg spullen in de achterklep kwijt, et cetera.

Wie een (nieuwe) auto koopt, doet er dan ook goed aan om die auto uitgebreid te proefrijden. Nissan is daar niet anders in, al heeft de Amerikaanse afdeling wel een originele invulling voor zo’n proefrit bedacht. Wie daar namelijk in de markt is voor een specifieke Nissan, mag gratis een concurrerende Toyota lenen, schrijft Automotive News.

Het plan is als volgt. Dit jaar is er een nieuwe Nissan Rogue onthuld. De eerste generatie Rogue was nog een gerebadgede Qashqai, maar sinds 2013 is het eerder een omgebouwde X-Trail. Deze Rogue moet in de Verenigde Staten concurreren met Toyota’s RAV4. Volgens Automotive News is die RAV4 twee keer zo succesvol als de Rogue. Maar daar moet wat Nissan betreft verandering in komen.

Gedurende de maand december krijgen Amerikaanse klanten daarom de mogelijkheid om die Toyota RAV4 te testen, om deze te kunnen vergelijken met de Rogue. Nissan is er kennelijk van overtuigd dat die Rogue stukken beter is dan wat Toyota te bieden heeft en gaat er vanuit dat de consument er net zo over denkt. De helft van de 1074 dealers gaan naar Nissans verwachting meedoen aan dit idee.

Natuurlijk is het maar de vraag hoe handig dit plan wel is. Ten eerste is het regelen van de honderden benodigde RAV4’s niet gratis. Ten tweede zal er wel een reden zijn voor het succes van die crossover. Automotive News spreekt ook met een vicepresident van J.D. Power, hij zegt dat dit plan juist ervoor kan zorgen dat er meer RAV4’s worden verkocht. Een consument kan er dankzij het proefritje met de RAV4 immers achter komen dat die Toyota tóch beter bevalt dan de Nissan. En dan heb je zo je concurrent aan een extra verkoop geholpen. Nissan blijft echter overtuigd van het plan en denkt nog steeds dat de Rogue de test met de concurrent goed zal doorstaan. Zien we over een paar maanden in de VS een piek in het aantal RAV4-registraties? Dan weten we nu waarom.

Foto: Toyota RAV4 van @EnzoFXX, via Autojunk.nl.