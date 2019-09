Audi Exclusive R8 doet je de Huracán vergeten

Dit is waarom je voor de R8 zou willen gaan.

Audi R8 of toch een Lamborghini Huracán. Laatstgenoemde klinkt in elk geval beter op verjaardagen. Toch is de R8 een interessante. Want hoewel je bij Lamborghini het personalisatieprogramma Ad Personam hebt, zal het nooit zo zijn dat je van de Huracán een echte GT kunt maken. Dat is met de R8 anders.

Dat kan dan weer wel bij Audi Exclusive, die echt iets tofs hebben gemaakt van deze R8. Het supercar gehalte is wat meer achterwege gelaten. Het interieur oogt chique met blauw- en witlederen materialen. Het exemplaar betreft de nieuwste variant van de R8, met de 570 pk sterke 5.2-liter V10 onder de kap. Niet te verwarren met de Performance-versie, die goed is voor 620 pk.

Zo donkerblauw als het interieur is, zo lichtblauw is de buitenkant van deze R8. Dit is de Audi Exclusive kleur Frosted Glass Blue en het staat de R8 goed. Al doet het wel een beetje denken aan de Hyundai N-kleur. Niet de associatie die je wil maken met een supercar als deze. Een reguliere R8 is al aan de prijs en met deze Exclusive-samenstelling zal het prijskaartje van de Audi niet mals zijn. De foto’s van dit specifieke exemplaar zijn geschoten bij Audi Neckarsulm.