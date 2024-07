Elon Musk geeft Donald Trump 180 miljoen om President te worden

De billionaire b0iZ klitten weer samen. Elon Musk schaart zijn steun en rijkdom vol achter Donald Trump de komende maanden, in de hoop dat de oranje man opnieuw President wordt.

De schrijvers van de Netflix-serie ‘de wereld’ zijn deze zomer weer lekker bezig. De scripts worden steeds gekker en gekker, met nu een moordaanslag op voormalig en toekomstig president Donald J. Trump. Je vraagt je nu al af wat er de komende seizoenen nog moet gebeuren om dit weer te overklassen en het publiek geïnteresseerd te houden. Waarschijnlijk een burgeroorlog ofzo. En dan niet van het McDonald’s versus Burger King type.

Want ja, je moet inmiddels kiezen natuurlijk. Intellectueel debat is niet meer mogelijk. Op de werkvloer functioneren als rechtse bal onder een rabiate wokie kan ook niet meer. Vice versa misschien ook wel niet. Collegae haten je en beschouwen je als de vijand. Dus de kampen zijn gevormd en de enige keuze die je nog hebt is ‘in welk kamp zit ik’.

Elon Musk heeft die keuze voor zichzelf nu eenduidig gemaakt. Na de aanslag, is hij volle bak achter Trump gaan staan. Naar verluidt heeft hij toegezegd de komende vier maanden (richting de verkiezing) maandelijks 45 miljoen Dollar over te maken aan een ‘Super PAC’ dat Trump steunt. Want je mag in Amerika gelimiteerd doneren aan de kandidaten zelf. Maar onder het mom ‘corporations are people’ mag je wel belachelijk veel geld doneren aan dit soort vehikels (Super PAC’s) die dan ’toevallig’ een kandidaat steunen.

Het is desalniettemin een risicovolle move voor Musk. Oorspronkelijk was de Tesla-aanhang namelijk toch een beetje de Prius-rijder. Professor op de uni, extreem-links, vegetarisch en seksueel flexibel. Maar ja, dat matcht niet heel erg met de denkbeelden van Trump. Dus hoe is de reactie van de klant?

Musk lijkt zich daar geen zorgen om te maken, ofwel het maakt hem niet meer uit. Van een man die ooit nog geld doneerde aan Obama, is hij totaal omgeslagen naar ‘de andere kant’. Elon ziet in woke een extreem gevaar voor de toekomst en is niet bang daarvoor te gaan staan, ondanks de gevolgen. In een Tweet zegt Elon:

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery. Elon Musk, is nu rechts

Hij bevestigt ook de notie van een van zijn favoriete accounts ‘Endwokeness’ met een ‘yeah’ op de quoot:

went from being an Obama voter to pledging $180 million to elect DJT. The woke left really f*cked up. Badly. Endwokeness, ziet geen kleur of gender

Saillant detail is dat Musk in 2017 zich nog afkeerde van Trump. Hij fungeerde destijds als adviseur van de regering, toen Trump zich afkeerde van het Parijse klimaatakkoord. Toen zei Elon nog dit:

Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. Elon Musk, was ooit een belieber

Voortschrijdend inzicht dus. Waarvan akte. Durf jij nog een Tesla te kopen nu dit gelijk staat aan Donald Trump steunen? Laat het weten, in de comments!