Volkswagen nóg forser de bietenbrug op dan verwacht

The hits keep on coming bij Volkswagen. Het bedrijf gaat nog harder de bietenbrug op dan verwacht.

Een oude wijze les in het domein van gebakken-PR-en-marketinggezeik is dat je slecht nieuws altijd op vrijdagavond brengt. Dan zit iedereen al aan de bitterballen en het bier, inclusief de journalisten en hun publiek. Dus minder kans dat iemand nog een puntig stukje schrijft wat veel mensen lezen. Wat dat betreft is de timing van Volkwagen om nóg meer slecht nieuws te brengen over het bedrijfsresultaat in ieder geval on point. Na het sluiten van de beurs vrijdag, zakte de koers van het aandeel in Germanië 2,9 procent op basis van de berichten van topman Blume.

Der Oliver

Der Oliver heeft het immers maar zwaar met zijn nieuwe baan. Sinds hij het over heeft genomen van Herbert Diess is het kommer en kwel bij Veedub. Ons aller Perry schreef daar onlangs al een artikel over. Doch het is dus allemaal nog erger dan het toch al leek. De afzet van nieuwe auto’s zal dit jaar uitvallen op zo’n 9 miljoen stuks. Men haalt dus ook niet meer het cijfer van 9,2 miljoen dat vorig jaar nog gehaald werd. Laat staan de 11 miljoen die in 2019 verkocht werden.

Even lekker badderen?

Nu is het een oude truc voor nieuwe topmanagers om het in het eerste jaar op papier zo slecht mogelijk te doen. Even alles afschrijven, maximaal investeren en de schuld van de matige cijfers afschuiven op je voorganger op het moment dat het voor de aandeelhouders nog te vroeg is om jou aan de kant te schuiven. Taking a bath, noemt men dat. Zo creëer je de ideale basis om te bouwen en de jaren daarna steeds betere cijfers te presenteren.

Verkeerde kant

Doch bij Volkswagen, gaan alle cijfers de verkeerde kant op. De omzet, de winst, de winstmarge. Dat doet niemand voor de lol. Blume schat nu de operationele winst op 18 miljard (och arme), maar belangrijker, ook maar een winstmarge van 5,6 procent in plaats van de geschatte 6,5 tot 7 procent. Die 18 miljard is leuk, maar op het moment dat de winstmarge daalt, wordt men natuurlijk toch nerveus. Die kan immers ook negatief worden, of tenminste niet interessant genoeg voor aandeelhouders om in VAG te blijven investeren.

Porsche en Piech clans voelen de pijn

De omzet zal niet 322 miljard zijn, maar circa 320 miljard aldus de laatste verwachting. En het echte slachtoffer in dit verhaal is natuurlijk de familie Piech-Porsche. Als grootaandeelhouder van VAG, tikken zij dit jaar niet de verwachte 3,5 tot 5,5 miljard binnen, maar slechts 2,4 tot 4,4 miljard. Dat wordt dus een schrale kerst in Oostenrijk.

Bietenbrug

De malaise bij Volkswagen wordt gedeeltelijk gedeeld door de gehele Duitse auto industrie. Ook Mercedes en BMW moesten hun winstverwachting naar beneden toe aanpassen. En toeleveranciers zijn vaak nog harder de klos, daar zij uitgeknepen worden door de grote drie als het slechter gaat. Duitsland gaat dus de bietenbrug op. Waarvan Aktien.