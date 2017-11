Audi gaat nóg twee elektrische SUV’s bouwen

Beetje teveel van het goede?

Toen Audi aankondigde dat ze binnenkort bij onze zuiderburen starten met de productie van twee elektrische voertuigen, was duidelijk niet iedereen daar blij mee. Sterker nog, ze kregen verschillende vakbonden op hun dak die vonden dat ze zulke plannen maar eens in hun eigen land moesten uitvoeren. Inmiddels heeft Audi laten weten te zijn gezwicht voor deze blijvende boze menigte, door in de nabije toekomst twee compleet nieuwe elektrische SUV’s in Ingolstadt te gaan produceren.

Het proces ligt volledig in lijn met hun plannen om tegen 2025 ongeveer 20 elektrische modellen op de markt te brengen. Hoewel er verder weinig tot niets wordt losgelaten over de auto’s zelf, weten we dat ze pas in 2021 in productie zullen gaan. Dat betekent dat we dus nog wel even de tijd hebben om wat extra informatie te vergaren. Voor nu was het in ieder geval belangrijk voor Peter Mosch, degene die de Audi werknemers vertegenwoordigt, dat er zekerheid was voor de banen:

“We have long been fighting for a job guarantee up until the end of 2025. That is why specifically the decision on the two new all-electric SUVs is another milestone on our road to a secure future.”

Aangezien onze zuiderburen het genoegen krijgen om twee forse SUV’s te produceren, is het niet ondenkbaar dat er in Ingolstadt wat compactere wagens op de planning staan. Zeker omdat een van de wagens op toepasselijke wijze is omgedoopt tot de Model X-killer en de andere een crossover is die het tegen wagens als de Jaguar I-Pace zal op gaan nemen. De toekomst zal het ons leren.