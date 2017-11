Is deze unieke 205 Dimma zijn geld waard?

Hij is in ieder geval paars, dat dan weer wel.

Het is niet elke dag dat zulke fraaie occasions ons gezichtsveld betreden, maar wanneer het gebeurt, nemen we er ruim de tijd voor. Het gaat hier om een Peugeot 205 GTI Dimma, die zowel letterlijk als figuurlijk niet heeft stilgezeten. Het wagentje heeft namelijk aan behoorlijk rijke geschiedenis, waar we jullie eens over gaan vertellen.

De Dimma komt oorspronkelijk bij CXA vandaan, de Nederlandse tak van het bedrijf. De Dimma, die hier ook gebouwd werd, was vervolgens ruim 1,5 jaar in het bezit van een vertegenwoordiger van CXA. Nadat het bedrijf haar deuren moest sluiten, kwam hij in handen van de volgende eigenaar, die hem ook niet meer wegdeed. Tot nu dan, want het beestje zoekt ondertussen een nieuw baasje.

Het uiterlijk van de wagen is volledig verzorgd door de een van de oprichters van CXA, die de Dimma een zogenaamde ‘mid-engine look’ gaf. Daarnaast is de binnenzijde van de auto een aantal keer helemaal opnieuw gedaan, maar is hij momenteel uitgerust met kuipstoelen van König en dragen de zwart-gele kleuren bij aan zijn retro-look. Alle delen die voorheen werden gebruikt, krijg je er overigens gewoon los bij.

De Dimma, die de authentieke Porsche-kleur Veilchenblau Metallic draagt, is onderhuids ook aardig aangepakt. Omdat alles vanaf 2008 is bijgehouden, hebben we een redelijk beeld van zijn recente verleden. Zo kreeg het 2-liter Citroën XM blok in datzelfde jaar een turboconversie en produceert het tegenwoordig zo’n 260 pk en 330 Nm aan koppel. In de tussentijd is er echter nog het een en ander gebeurt om dit vermogen te bereiken. Zo werd er in 2012 een uitlaatspruitstuk van DP-engineering opgezet en kreeg hij een andere turbo. Tenslotte werd het onderstel nog aangepast. Hier werden o.a. de schakelstangen geüpgrade en trok iemand de remklauwen van een 306 GTI, om ze vervolgens onder deze fraaie bolide te mikken.

Al met al heeft het wagentje net geen 3 ton op de teller staan. Of dit alles de prijs van € 19.750 rechtvaardigt, mag je zelf bepalen. De advertentie vind je hier

Met dank aan Jeffrey voor de tip.