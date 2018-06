Wat je moet weten over de nieuwe NL’se CEO van Audi

Maak kennis met...

Bram Schot! Of nou ja, Abraham Schot, als we het helemaal juist willen hebben. Nadat gisteren aan het licht kwam dat Audi CEO Rupert Stadler in de kraag was gevat op verdenkingen van foute handelingen m.b.t. VAG-dieselgate, volgden er niet veel later geluiden dat zijn opvolger hoogstwaarschijnlijk uit Nederland zou komen. Uiteraard betekent dit reden tot vreugde, maar niet voordat Audi de geruchten bevestigd heeft.

Inmiddels heeft Audi in een officieel persbericht laten weten dat Bram Schot daadwerkelijk de rol van CEO (tijdelijk) op zich zal nemen. Maar wie is die man nu eigenlijk, die bij Audi de komende tijd aan de touwtjes mag gaan trekken?

Hier op Autoblog hebben we Schot nog amper besproken. Sterker nog, de geboren Rotterdammer is hier slechts éénmaal eerder aan bod gekomen. Destijds ging het eveneens om een promotie voor de autofabrikant waarvan hij nu het hoofd wordt. Tot voor kort fungeerde Bram als hoofd Verkoop en Marketing van Audi.

Voordat hij die positie bekleedde, was Bram eveneens actief op de verkoopafdelingen van het VAG-concern. De Nederlander arriveerde in 2011 bij de Volkswagen Group, waar hij de verkoopstrategieën mocht overzien. Een jaar later, in 2012, werd hij gepromoveerd tot hoofd Marketing en Verkoop van Volkswagen Bedrijfsauto’s.

Bram Schot is uiteraard niet zijn gehele leven actief geweest voor de Volkswagen Group. Voordat Schot zijn carrière in 1986 bij ABN-AMRO begon, wikkelde hij een Master of Business Administration-opleiding af aan de Universiteit van Bradford en volgde hij verschillende lessen aan de Harvard Business School en de Insead Fontainebleau Business School.

Na een jaar bij ABN-AMRO verkaste hij naar Mercedes-Benz, waar hij opgenomen werd in het Executive Management Program. Hier zou hij meer dan tien jaar spenderen in verschillende functies, totdat hij in 1998 wordt aangewezen als directeur van de Mercedes Car Group voor DaimlerChrysler Nederland. Bram Schot neemt in 2003 de positie van president en CEO aan voor DaimlerChrysler Nederland. Drie jaar later zoekt hij de zon op, als hij dezelfde functie mag bekleden voor DaimlerChrysler/Mercedes-Benz Italië. Hier blijft hij tot en met 2011, totdat hij naar Volkswagen verhuist.