Audi gooit de A6 in de uitverkoop

Laat je de E-Klasse en 5 Serie nu staan nu Audi de A6 in de uitverkoop doet?

Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Premium Wars! De Duitse drie autofabrikanten zijn verwikkeld in een hevige strijd om de klant die interesse heeft in een premium auto. We leven in rare tijden. Financieringen, leningen, leaseconstructies helpen je om geld uit te geven dat je niet hebt waardoor iedereen op wonderbaarlijke wijze toch premium kan rijden.

Audi A6 in de uitverkoop!

Maar ja, als je het rekensommetje compleet hebt, welke premium auto moet je dan kiezen? Audi maakt het de koper extra makkelijk door de A6 in de uitverkoop te doen. Het zijn nog net geen dumpprijzen (daar is Fisker voor), maar relatief gezien is de E-segmenter van Audi aantrekkelijker dan ooit. De Audi A6 kost je nu nog maar 66.490 euro. Uiteraard gaan wij die prijs aan het einde van dit artikel vergelijken met de concurrentie, maar we kunnen verklappen dat het best gunstig is.

Voor dat geld krijg je een A6 50 TFSI e quattro Advanced Edition. Dat betekent dat je 299 pk, vierwielaandrijving en een redelijk complete basis-uitrusting standaard meekrijgt.

Qua opties doet Audi een stevige duit in het zakje, want elektrisch bedienbare sportstoelen (met memory en verwarming) zijn standaard, evenals het virtual cockpit, 4-zone climate control, 18 inch wielen, full LED-koplampen en flippers aan het lederen sportstuurwiel. Nadeeltje: lederen bekleding op de stoelen is nog een optie. Uiteraard kun je de (uitgebreide) configurator aanslingeren om de nodige opties aan te vinken. Het blijft immers een Duitser.

S Edition

Je kan overigens ook kiezen voor een S Edition Competition, die heeft het S Line-pakket (in- en exterieur), 19 inch wielen, HD Matrix-koplampen, privacyglass, optiekpakket zwart, rode remklauwen en zwarte spiegelkappen.

Audi A6 in uitverkoop: er is keuze!

Vervolgens kun je in beide gevallen kiezen uit een sedan (dat noemen ze bij Audi een limousine) of een stationwagon (dat noemen ze bij Audi Avant). Maar er valt meer te kiezen, namelijk een sterkere PHEV-variant, de A6 55 TFSIe quattro met 367 pk. De duurste, een Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S Edition kost je dus 79.990 euro.

Prijs concurrentie

Lexus ES300h Comfort Line | € 61.895

Audi A6 50 TFSI e quattro Advanced Edition Limousine | € 66.900

Audi A6 50 TFSI e quattro Advanced Edition Avant | € 70.400

BMW 520i | € 66.095

BMW 530e | € 70.303

BMW 530e Touring | € 75.134

Volvo V90 T6 AWD Core | € 71.195

Mercedes-Benz E300 e Luxury Line | € 71.218

Mercedes-Benz E300e Estate Luxury Line | € 73.787

Uiteraard hebben we ook een beetje context. Die Lexus is het goedkoopst, maar heeft voorwielaandrijving, geen plug-in mogelijkheid, episch weinig vermogen en is meer een ruime D-segmenter dan een E-segmentauto. Niets mis mee verder, maar een ander type auto.

De BMW heeft geen AWD, dan kost de 530e 73.077,20 euro. Voor tien mille heb je een PHEV met zescilinder (de 550e). De Mercedes-Benz is de vedette in het E-segment (what’s in a name?) en is prima te vergelijken. Bij Mercedes is 4Matic ook mogelijk en eventueel zelfs een PHEV met dieselmotor!

De Volvo V90 (Volvo levert geen sedans meer) heeft ietsje meer pit en is dus een stationwagon. De Audi zit overigens wel aanzienlijk beter in zijn spulletjes, veel items moet je nog bijbestellen en dat scheelt weer wat geld. Dus ja, Audi doet de A6 in de uitverkoop, alleen hebben we het geld niet liggen.

