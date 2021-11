Wie durft deze Volvo 850 R op te halen bij Domeinen?

De vorige eigenaar heeft deze Volvo 850 R niet veel beter behandeld dan een baksteen. Deze liefhebbers-Volvo heeft dus wat liefde nodig.

Als je een Volvo koopt is dat meestal een vrij rationele keuze. Volvo-klanten zijn doorgaans geen mensen die denken ‘ik doe eens gek, ik koop een Volvo.’ De Volvo die we nu voor ons hebben is echter een ander verhaal. Enerzijds om dat het een leuke Volvo is, anderzijds omdat de auto bij Domeinen staat. En dat is meestal niet waar rationele kopers hun auto zoeken.

De Volvo 850 T-5R en 850 R zijn ook geen auto’s die je puur koopt omdat het praktische stationwagens zijn. Dit zijn auto’s die je ook koopt omdat je hebberig van wordt. Ergens klopt het niet, zo’n rappe baksteen, maar dat maakt het juist leuk.

De auto in kwestie wordt bij Domeinen aangeboden als 850 T-5R en dat is ook hoe de auto op kenteken staat. Op het eerste gezicht is er geen reden om daar aan te twijfelen, maar bij nadere inspectie blijkt dat het toch een 850 R betreft. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de velgen en het beige interieur. Of je kijkt gewoon naar de typeaanduiding.

Toegegeven, typeaanduidingen zijn niet altijd betrouwbaar, maar niemand gaat een 850 R-typeaanduiding op een T-5R plakken. Een T-5R is namelijk in een beperkte oplage gebouwd, dus zeldzamer en gewilder.

De 850 R is in grotere aantallen gebouwd, maar dat maakt de auto er niet minder om. Integendeel, de 850 R is de verbeterde versie van de 850 T-5R. De upgrades zijn overigens niet wereldschokkend. De 850 R heeft bijvoorbeeld 10 pk en 20 Nm extra, wat het totaal op 250 pk en 320 Nm brengt. Het is eigenlijk vooral een gevalletje ‘wegens succes verlengd’.

De 850 R was ook leverbaar met een beige interieur (in tegenstelling tot de T-5R), zoals je in deze auto kunt zien. Of dat nu echt een verbetering is ten opzichte van een zwart interieur laten we even in het midden.

Als je de foto’s bestudeert valt je vast nog meer op, namelijk dat de auto er niet al te florissant bij staat. De lak is niet echt krasvrij te noemen, de bekleding is allesbehalve fabrieksnieuw en de spoiler is compleet verdwenen. En nee, bij de 850 R was de spoiler niet optioneel.

Wat dan weer meevalt is de kilometerstand. Een Volvo 850 is met 281.928 km normaalgesproken nog lang niet aan het eind van zijn latijn. Er vanuit gaande dat de kilometerstand ook daadwerkelijk klopt.

Degenen die het aandurven om een bod uit te brengen op deze Volvo 850 R, weten waar ze moeten zijn: bij Domeinen.

Met dank aan Jurgen voor de tip!