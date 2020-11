Audi kapt met Formule E, gaat voor Le Mans en Dakar - Autoblog.nl

Na de DTM gaat Audi nu ook de Formule E de rug toekeren. Er komt wel wat voor terug.

Vorige week presenteerde Audi nog vol trots hun nieuwe Formule E-bolide. Daarbij meldden ze dat deze voor het eerst van een aandrijflijn was voorzien die ze volledig zelf hadden ontwikkeld. Audi ziet dus nog wel toekomst in de Formule E, zou je denken als je dat zo hoort. Niets is echter minder waar: de Duitsers meldden vanmiddag namelijk dat ze na dit seizoen de raceklasse gaan verlaten. Dit jaar trok Audi zich ook al terug uit de DTM.

Tussen neus en lippen

Audi weet het nieuws toch positief te brengen door als hoofdnieuws naar buiten te brengen dat ze gaan meedoen aan de Dakar Rally. Daarbij vermeldden ze tussen neus en lippen dat dit bedoeld is als vervanging van hun deelname aan de Formule E. Dat klinkt aardig, maar het is wel appels met peren vergelijken. Het is desondanks leuk om weer wat rallyactie te zien van Audi. Het merk met de vier ringen deed nog niet eerder mee aan de fameuze rally, dus we hebben te maken met een debuut.

Comeback

Naast de Dakar gaan de Duisters ook nog hun intrede maken in een andere raceklasse. Audi gaat namelijk een comeback maken op Le Mans in de nieuwe LMDh-klasse. Het merk geeft echter aan dat Dakar de focus wordt van hun fabrieksactiviteiten in de autosport. Het lijkt er dus op dat Audi de geldkraan op dit punt aan het dichtschroeven is.

Formule E

In de Formule E was Audi sinds het eerste seizoen (2014-2015) van de partij. Audi’s deelname aan de elektrische raceklasse was niet onverdienstelijk. In 2017-2018 wiste ze namelijk de constructeurstitel in de wacht te slepen. Daarnaast werd het team drie keer tweede. Het afgelopen seizoen ging het echter minder voor de wind, toen Audi niet verder kwam dan een zesde plaats in het kampioenschap.

Innovatief prototype

De mannen van Audi gaan dus nu hun pijlen richten op de Dakar Rally. Dit zal in ieder geval een stuk goedkoper zijn dan deelnemen aan de Formule E. Wel gaat Audi een bijzondere auto inzetten, namelijk een “innovatief prototype.” Het bijzondere is dat dit rallymonster net als de Formule E-auto’s een elektrische aandrijflijn krijgt. Er is wel een benzinemotor aanwezig, die als range extender fungeert. Om iedereen alvast een beetje warm te maken deelt Audi de onderstaande teaser, waarop wat futuristische vormen onder een doek te ontwaren zijn.

Andere teams

Het zou natuurlijk zonde zijn als de kersverse aandrijflijn die Audi nu voor de Formule E ontwikkeld heeft maar één seizoen gebruikt zou kunnen worden. Daarom bieden ze deze aandrijflijn na 2021 nog wel aan voor andere teams. In 2021 zal ook Envision Virgin Racing – waar Robin Frijns een stoeltje heeft – van deze aandrijflijn gebruik maken.

Planning

Samenvattend: de planning is nu dus dat Audi in 2021 nog meedoet aan de Formule E en in 2022 vervolgens ‘overstapt’ op de Dakar Rally. De LMDh-klasse zal vervolgens in 2023 van start gaan.

Headerfoto: Audi Nanuk quattro Concept uit 2013