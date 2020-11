Cybertruck heeft een concurrent minder: Nikola schrapt Badger - Autoblog.nl

GM vind bij nader inzien nauwe samenwerking met Nikola toch geen goed idee.

Terwijl Tesla een topjaar beleefde en Elon Musk Bill Gates inhaalde had het andere merk dat vernoemd is naar Nikola Tesla een beduidend minder goed jaar. 2020 begon nog goed: GM zou namelijk een belang van 11% in de onderneming nemen. Met deze deal was 11 miljard gemoeid. De toekomst zag er dus rooskleurig uit voor de start-up.

Vernietigend rapport

Dat veranderde allemaal toen er een vernietigend rapport van Hindenburg Research werd uitgebracht. Daarin werd Nikola ervan beschuldigd dat ze alles aan elkaar zouden liegen. Het gevolg was dat het merk het middelpunt werd van negatieve belangstelling en de beurskeurs flink kelderde. CEO Trevor Milton wist het tij niet te keren en stapte op.

Volgende klap

Inmiddels waren de gemoederen weer wat bedaard, maar nu heeft Nikola een volgende klap te verwerken. General Motors ziet namelijk af van het nemen van een belang in het bedrijf. Daarmee is de miljardendeal van tafel. Dat betekent echter niet dat GM helemaal niet meer in zee wil met Nikola. Ze zijn namelijk nog wel bereid brandstofcellen te leveren aan de start-up. Deze wil Nikola gebruiken voor hun vrachtwagens.

Nikola Badger

Deze nieuwe ontwikkeling betekent ook het einde van de Nikola Badger, de pick-up die eerst nog een veelbelovende concurrent leek voor de Tesla Cybertruck. De Badger zou namelijk door GM gebouwd gaan worden. Het plan was om zowel een volledig elektrische variant komen als een variant die een accupakket met een brandstofcel combineert. Die laatste versie zou een actieradius hebben van maar liefst 965 km. Wat daarvan waar is zullen we waarschijnlijk nooit weten. Nikola belooft in hun persbericht dat iedereen die een aanbetaling heeft gedaan zijn geld terugkrijgt.

Kapers op de kust

Op de markt van elektrische pick-ups is er dus een speler minder, maar er liggen nog genoeg kapers op de kust. Naast Tesla hebben er nog diverse andere Amerikaanse start-ups een elektrische pick-up in de pijplijn zitten, waaronder Rivian, Lordstown en Bollinger. Ook de Grote Drie kijken niet langer meer met lede ogen toe: Ford komt met een elektrische F-150, Dodge met een elektrische Ram en GMC met de elektrische Hummer.