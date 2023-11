Stekkerauto voor de gewone man eindelijk betaalbaar?

We horen het al jaren, maar wanneer is de stekkerauto een betaalbaar alternatief?

Een goede elektrische auto. Met ruimte genoeg voor het gezin, een fatsoenlijke actieradius en geen prehistorische snellaadmogelijkheden. De meeste auto’s in deze categorie beginnen met een prijs met het getal 4 en een aantal nullen daarna. Kortom, onbetaalbaar voor het gewone volk.

Stekkerauto betaalbaar

Een probleem, zegt Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie Personenauto’s van de RAI Vereniging tegenover de Telegraaf. De gemiddelde catalogusprijs van een nieuw verkochte elektrische auto lag in 2022 op 53.000 euro. Terwijl een vergelijkbare benzineauto een gemiddelde had van 35.000 euro. Een enorm verschil.

Als je nu voor een nieuwe auto gaat shoppen, is het dan een elektrische auto, een hybride of een benzine? De RAI Vereniging spreekt over een ‘duivels dilemma’. Er zijn nog veel zaken onduidelijk wat de keuze er niet makkelijker op maakt. Overheidsbeleid bijvoorbeeld, maar ook de onzekere energieprijzen.

Voor de meeste mensen is een goede elektrische auto nog gewoon te deur. Binnen dit landschap zijn er wel veranderingen gaande. Forse prijsverlagingen, waardoor de EV’s vaker in aanmerking komen voor SEPP-subsidie van 2.950 euro. De Nissan Ariya had laatst zo’n forse prijsverlaging. En ook bij Tesla vinden ze het maar al te leuk om aan de knoppen te draaien als het om de prijs gaat.

Het prijsverschil tussen een stekkerauto en een auto op benzine is de laatste vier jaar flink teruggelopen, eerstgenoemde is steeds beter betaalbaar. Eerst kostte een auto met stekker nog 26.000 euro meer, later 17.000. Toch is er nog een hoop winst te behalen. De Hollander kijkt eerst naar zijn of haar portemonnee en dan naar het milieu. Als een benzineauto (flink) goedkoper is, zal toch altijd de neiging zijn om hier voor te kiezen in plaats van een hybride of volledig elektrische auto.