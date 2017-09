Officieel: Porsche 911 GT2 RS snelste auto op de ‘Ring [updated]

Nou ja, de snelste straatlegale auto op de 'Ring dan.

Het absolute record staat namelijk nog steeds op naam van wijlen Stefan Bellof, het Duitse racetalent dat in de jaren ’80 vaak vergeleken werd met Ayrton Senna. Bellof knalde in een Porsche 956 met Rothmans-livery de groene hel door in een ongelooflijke 6:11.13 minuten. Opdat wij niet vergeten.

Lange tijd werd dit record gezien als een tijd die nooit meer uit de boeken gaat, al is het maar omdat er tegenwoordig niet meer met het snelste spul geracet wordt op de Nürburgring. Stiekem komen we met ‘gewone’ auto’s voor de straat echter langzaam maar zeker in de buurt van de toptijd. Porsche meldt ons namelijk dat de nieuwe 911 GT2 RS het record voor straatauto’s aangescherpt heeft naar 6:47.3 minuten. Porsche negeert daarmee overigens het bestaan van de elektrische NIO EP9, maar soit. Enfin, de tijd is nog een halve minuut langzamer dan die van Bellof, maar er wordt nog steeds verrassend veel progressie geboekt op dit vlak. Porsche’s meest recente hypercar, de 918, deed een rondje ‘Ring bijvoorbeeld in 6:57.

Collega @willeme schreef onlangs al dat de nieuwe über-911 bloedsnel is. Journo’s hadden de auto al geklokt op 6:56. Maar nu blijkt ‘ie dus nóg harder te kunnen gaan. De toptijd werd onder toeziend oog van een notaris gezet. Wel zo handig, daar er nog wel eens akkefietjes ontstaan over de legitimiteit van ‘Ring-tijden. Porsche was met twee 911 GT2 RS-en uitgerukt naar de Eifel en de auto’s deden direct vijf ronden op rij onder de 6:50. Achter het stuur zaten overigens Lars Kern en Le Mans-winnaar Nick Tandy. Hoge Porsche-pief Andreas Preuninger is trots op de consistentie van de 700 pk sterke turbo-raket:

De 911 GT2 RS toont zijn klasse niet alleen met het record, maar ook door zijn constante presteren. Dat dit met twee auto’s en twee rijders is gelukt, maakt ons extra trots. Het toont aan dat de 911 GT2 RS dit keer op keer kan presteren.

Porsche heeft al bewegend beeld vrijgegeven van de recordpoging. Ve hev done it!.

UPDATE: er is nu ook een onboard van de hele ronde.