Audi maakt nu écht een puinhoop van de naamgeving

De opvolger van de Audi A6 gaat toch geen A7 heten, terwijl de opvolger van de A4 wel A5 blijft heten. Verwarring alom!

De komst van EV’s zorgt op meerdere vlakken voor kopzorgen bij automerken. Ook op het gebied van naamgeving. Audi heeft er bijvoorbeeld een enorme puinzooi van gemaakt. De e-tron werd de Q8 e-tron, wat weer een compleet ander model is dan de Q8. En de opvolger van de Audi A4 heet nu de A5. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige verwarring bij klanten.

Het plan van Audi was als volgt: de auto’s met verbrandingsmotoren krijgen een oneven getal en de EV’s een even getal. Om die reden heet de opvolger van de Audi A4 dus de Audi A5. En de nieuwe Audi A6 met verbrandingsmotor gaat A7 heten.

Of toch niet…? Bij nader inzien vond Audi deze naamgeving toch een beetje verwarrend. Daarom gooien ze de nieuwe nomenclatuur nu alweer in de prullenbak. De opvolger van de Audi A6 (met verbrandingsmotor dus) gaat gewoon A6 heten, ook al was deze eerder aangekondigd als A7. Dat is geen gerucht, maar een officiële bekendmaking van Audi.

Dat de A6 de A6 blijft is natuurlijk een goede zaak, maar Audi heeft de A4 nu al wel omgedoopt tot A5. En dat gaan ze niet met terugwerkende kracht veranderen, laten ze weten. Verkopers moeten nu dus nog steeds aan alle klanten uit gaan leggen dat de A5 eigenlijk de A4 is. En de uitleg dat alle modellen met een verbrandingsmotor een oneven getal hebben gaat nu ook niet meer op. Lekker bezig Audi!

De nieuwe Audi A6 (met verbrandingsmotor dus) wordt overigens binnenkort al onthuld. Die auto kunnen we 4 maart verwachten. Deze komt dus naast de A6 e-tron in het gamma, die vorig jaar werd onthuld.