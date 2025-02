911 Dakar en Huracán Sterrato krijgen er een rivaal bij!

De laatste offroad supercar is nog niet gebouwd.

Na jaren van afwezigheid bedachten Porsche en Lamborghini rond dezelfde periode om hetzelfde nicheproduct nieuw leven in te blazen. Ik heb het natuurlijk over de offroad supercar. Of moeten we in geval van de 911 offroad sportauto zeggen? Helaas hebben de twee er niet voor gezorgd dat andere fabrikanten massaal op dit segment doken. Of moet dat nog komen? Er lijkt namelijk een nieuwe concurrent bij te komen.

De nieuwe offroad supercar zou van Ford moeten komen. Twee van de hoogste heren in de Ford-hiërarchie delen de plannen voor het ruige project. De twee mannen zijn Jim Farley (CEO van Ford) en Mark Rushbrook (Ford Performance-baas). Ze bespreken de mogelijke Ford offroad supercar met TopGear.

Ford over de offroad supercar

Farley trapt af: ”We zitten midden in het project, dus we hebben nog niet alle antwoorden op dit moment, maar de vraag is: zou Ford een offroad supercar moeten maken? Niet een versie van een auto, een losstaande supercar.” Wie dus hoopte op een offroad Mustang kan het vergeten. Dit hieronder is dan nog het dichtste dat daarbij in de buurt komt.

Net als het concept hierboven is het idee van de offroad supercar dat ie onderdeel wordt van de Raptor-lijn. Daarvan hebben we hier in Nederland alleen de Ranger, maar in Amerika kun je ook een stoerdere F-150 en Bronco Raptor-uitvoering.

De Ford-baas benadrukt dat er nog veel vergaderd wordt over wat de offroad supercar van Ford zou moeten worden. Maar hij zegt dit natuurlijk niet voor niets. Fans later teleurstellen met het nieuws dat deze auto er niet komt, zou niet goed vallen bij de achterban.

Ford Performance staat te springen!

Uit de woorden van Mark Rushbrook maak ik op dat ie maar wat graag zou willen werken aan een offroad supercar van Ford. ”De missie van Ford Performance is om zoveel mogelijk motorsportinvloeden in de producten te brengen die mensen kunnen kopen. We vinden dat geweldig aan de F-150, Bronco en Ranger Raptor, maar we kunnen meer doen”, zegt Rushbrook.

Rushbrook gaat verder over het Dakar-avontuur van Ford. ”Ja, de Raptor T1+ Dakar-auto is de ultieme Raptor op veel verschillende gebieden. We leren er veel door, zowel in de vorm van competitie als in de feedback van klanten”, zegt Rushbrook. En die offroad supercar, wat wil Rushbrook daarover kwijt? ”Alles dat ik kan zeggen, is: wordt vervolgd…”, zegt hij mysterieus.

Tipje van mij: als je de échte liefhebber wilt aanspreken, leg er een 1.000 pk sterke 7,3-liter V8 in. Die heeft Ford nog wel wat op voorraad.

Foto: Lamborghini Huracán Sterrato gespot door @rvcarphotographic