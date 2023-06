Audi ontslaat CEO wegens achterstand BMW en Benz

Audi ontslaat CEO Duesmann en komt wéér met een nieuwe eindbaas.

Nog niet zo heel erg lang geleden had Volkswagen baas Oliver Blume flinke kritiek op Audi. Volgens hem blijft Audi behoorlijk ver achter op de gevstide orde en hebben ze met name in China veel achterstand opgelopen.

Nu is het niet vreemd voor een belangrijke CEO om af en toe een gepeperde uitspraak te doen. Wijlen Sergio Marchionne kon daardoor lange tijd relevant blijven. Maar in dit geval blek het een aanloopje te zijn naar een ontslag.

Audi ontlaat CEO (weer)

We zijn namelijk een weekje verder en wat blijkt: Markus Duesmann (afbeelding onder) is de laan uit gevlogen! Ja, Audi ontslaat weer eens een CEO. Althans, hij heeft te horen gekregen dat zijn contract niet verlengd wordt. Hij wordt namelijk per 1 september uit zijn functie gezet.

Deze man (Markus Duesmann) maakt nu een profiel aan op Monsterboard en is ‘op zoek naar een nieuwe uitdaging’.

Daarna zal Gernot Döllner (afbeelding onder) de nieuwe CEO worden bij Audi. Döllner is geen onbekende in de Volkswagen Group. De beste man is al sinds 1993 daar werkzaam. Ja, 1993, toen was 2 Unlimited nog gewoon bij elkaar!

Hij was vervolgens analist bij Volkswagen tot 1998 (toen waren Ray en Anita al uit elkaar), toen hij verkaste naar Porsche. Van 2001 tot 2010 leidde hij de Vehicle Concepts & Package-divisie.

Verwacht binnenkort een sentimenteel-inspirererende post op LinkedIn van deze topper: Gernot Döllner.

Zijn eerste grote project waar hij zelf verantwoordelijk voor was, was de Porsche 918 Spyder. Van 2011 tot 2018 was Döllner de leidende kracht achter de Porsche Panamera. Zijn laatste functie bij Porsche kreeg hij in 2018, toen hij chef ‘Product & Concept’ werd.

Nu wel vertrouwen?

Hopelijk hebben ze bij Audi nu wel vertrouwen in hun leider. Ze wisselen namelijk vaker van CEO dan de eigenaar van een TFSI-motor olie moet wisselen. Het is namelijk een beetje komisch aan het worden. Uiteraard, na het hele dieselgate schandaal moest de toenmalige CEO vertrekken.

Dat was Rupert Stadler. Die is de laatste tijd in het nieuws door toe te geven dat hij eigenlijk wel had moeten weten dat men bij Audi sjoemelsoftware-praktijken erop nahield. Stadler maakte plaats voor Nederlander Bram Schot, die van 2018 tot 2020 Audi CEO was. Duesmann is er dus sinds 2020 en nu moet hij dus ook alweer wijken.

Ondanks dat het gebracht wordt als een vrij reguliere wisseling van de wacht, melden bronnen aan Reuters dat men echt zeer ontevreden was over Duesmann. De achterstand op Mercedes en BMW is nu wel erg groot aan het worden. Met name qua elektrische modellen moet Audi nu echt stappen gaan zetten. Modellen als de A6 e-tron en Q6 e-tron hadden er al lang moeten zijn.