“That ass! Audi e-tron GT siddert van je scherm”

Waren alle elektromobielen maar zo fraai gevormd.

Elektrische auto’s, het blijft wennen. Er is veel op de markt inmiddels maar er zijn nog altijd weinig auto’s die echt hebberig maken met andere motivatie dan de portemonnee. Maar dat is met de aankondiging van de e-tron GT veranderd, want wat een fraaie verschijning is dat. In Genève is onze fotoknaap druk alles aan het verzamelen en ook deze (eind vorig jaar aangekondigde) GT wordt getoond aan de massa.

Het is een prachtige GT, vijfdeurs en voorzien van de elektrotechniek die we uit de Audi e-tron SUV (rijtest) kennen. Mooi werk en niet voor niets haalde hij de Top 11 Concepts van 2018. Alle details over deze elektrokanjer kun je hier teruglezen. Kwijlen kan gewoon in de gallery.