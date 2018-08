Porsche bouwt nieuwe (!) 993 Turbo

Dit is geen opgeknapte 993. Dit is een gloednieuwe auto.

De luchtgekoelde Porsche is terug! Eenmalig, dat wel. Porsche Classic staat ook stil bij 70 jaar Porsche en hebben dit op een wel heel bijzondere manier invulling gegeven. Het team heeft een gloednieuwe 993 gebouwd. De auto staat op het 993 chassis met 6.500 originele 993 onderdelen.

Porsche Classic heeft 1.5 jaar aan de auto gewerkt. Werkelijk alles is nieuw aan de 911, zelfs de motor. Een luchtgekoelde 3.6-liter bi-turbo zescilinder boxermotor met 450 pk, gekoppeld aan vierwielaandrijving en een handgeschakelde versnellingsbak. Het chassisnummer volgt de laatste 993 Turbo op, die in 1998 van de band rolde. De kleur is afkomstig Porsche Exclusive Manufaktur. De tint, genaamd Golden Yellow, is een verwijzing naar de 911 Turbo S Exclusive Series. Check de video op autojunk.nl, of hieronder:

Helaas is dit een eenmalige actie en gaat Porsche niet opeens de luchtgekoelde boxermotor nieuw leven inblazen. Deze one-off 993 Turbo is niet straatlegaal en zal op 27 oktober door RM Sotheby’s worden geveild. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Ferry Porsche Foundation. Een nieuwe nonprofit organisatie die zich sterk maakt voor onderwijs voor kansarme jongeren.