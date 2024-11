Audi vindt nieuwe niche uit: een verlengde SUV-Coupé

Een unieke combinatie van meer beenruimte en minder hoofdruimte…

De Europese merken – inclusief Audi – doen allemaal minder goede zaken in China, maar toch zet Audi nog flink in op deze markt. Ze lanceerden vorige week zelfs een nieuw submerk voor de Chinezen (AUDI) en nu presenteren ze nog een paar modellen speciaal voor China.

Zoals jullie weten vinden Chinezen om onverklaarbare redenen dat Europese auto’s standaard te weinig beenruimte hebben. In plaats van te kiezen voor een 5 Serie willen Chinezen bijvoorbeeld een verlengde 3 Serie. Die levert BMW dan ook.

De klant is koning, dus Audi voorziet ook in deze behoefte. Ze presenteren nu de A5L en de Q6L e-tron, speciaal voor de Chinese markt. Zelfs van de Q6 e-tron Sportback is er een verlengde versie. Dat is voor zover wij weten dat eerste keer dat een SUV-coupé verlengd wordt, dus daarmee is weer een nieuwe niche geboren.

Audi deelt alleen plaatjes, maar treedt verder nog niet in detail. Hoeveel langer de A5L en Q6L e-tron precies zijn is dus niet bekend. Wel meldt Audi dat de auto’s ook een aantal opties krijgen die uniek zijn voor China, zoals verlichte buitenspiegels.

De nieuwe modellen zullen tentoongesteld worden op Auto Guangzhou, die vandaag van start gaat. Daar kunnen de Chinezen dus even uitproberen of ze inderdaad genoeg beenruimte hebben achterin. Ook de AUDI E Concept zal daar te bewonderen zijn.