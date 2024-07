Audi geeft ons twijfelgeval met de Q4 35 e-tron

De Q4 35 e-tron is goedkoop en traag, dat is het probleem niet.

Toevallig stond ondergetekende te praten met de buurman, de trotse bestuurder van een Tesla Model 3 Performance. Hij moest ook kijken naar een opvolger en net als veel andere Nederlanders kiest hij helaas niet voor weer een EV omdat de nieuwe lichting als ‘EV’ niet zo goed zijn als een Tesla (prestaties, range, efficiency). Aan de andere kant Tesla’s het simpele en simplistisch gebouwde auto’s waarbij geld besparen het grote thema is. Da’s minder als je de hele dag in de auto zit.

Deze instapper van de Audi Q4 e-tron gaat niet helpen bij de keuze voor de nieuwe auto van de buurman. Het gaat namelijk om de Audi Q4 35 e-tron. Een tijdje geleden was dat ook al de instapper. In 2023 haalde Audi ‘m uit het leveringsprogramma en nu is de ’35’ weer terug in verbeterde vorm.

Elegant achterste

Audi levert ‘m als gewone crossover an als Sportback. Die heeft volgens Audi een ‘elegant achterste’. Om met Dr. Evil te spreken: rrrrrriiiiiiiggghhhttt. De instapper heeft een enkele motor die Audi speciaal voor @jaapiyo op de achteras monteert. Het torretje levert, eh, 170 pk. Audi heeft het lef om de 0-100 km/u tijd een ‘sprint’ te noemen, marathon is een betere verwoording. 9 seconden voor een elektrische auto, 9!

Maar ok, er is niets mis met een langzame auto. In vergelijking met de Audi A4 1.9 TDI met de rode I (110 pk jonguh!) van vroeger ben je alsnog veel sneller. Het is allemaal relatief. Hoe zit het met de range. Want er zullen zat mensen zijn die een hoop performance in willen leveren tegen range. De 52 kWh-accu is goed voor een actieradius van 355 km. de Sportback doet er nog eens 10 km bovenop.

Wat kost de q4 35 e-tron dan?

Dat zijn WLTP-cijfers. Volgens ‘de Wet van Wouter’ haal je dan ongeveer 3/5e van de opgave altijd wel. Dat is in dit geval dus 213 km onder haastige omstandigheden als het iets kouder is. De Nederlandse prijs is niet bekend, maar in Duitsland kost de Audi Q4 35 e-tron 45.600 euro en de Sportback 47.600 euro. Met elektrische auto’s wijken de prijzen niet bijzonder veel af.

Dus ja, wat moet je dan kiezen? Een premium instapper waar nog een hoop opties op moeten of toch maar een Tesla Model Y met de uitrusting die je nodig hebt, betere prestaties en grotere actieradius? Laat het weten in de comments en vooral waarom je dan kiest voor de Tesla. En de buurman? Die heeft een Passat Variant gekozen. Kost ongeveer hetzelfde en heeft een range van meer dan 1.000 km.

