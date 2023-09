Audi Q4 e-tron wordt duurder en toch goedkoper

De Audi Q4 e-tron wordt een flinke klap duurder, maar Audi noemt hem juist een stuk voordeliger. Gemixte signalen!

Het is alweer twee jaar geleden dat Audi de Q4 e-tron onthulde en ging verkopen. De kleine broer van de (Q8) e-tron was de eerste Audi op een uniek EV-platform, wat stiekem natuurlijk gewoon het MEB-platform van VAG is. Op zich bood de middenklasse crossover van Audi daardoor als EV wel waar voor zijn geld. Een prima prijskaartje van rond de 48.000 euro en als je meer wilde uitgeven kreeg je tot 299 pk en bijna 500 km actieradius.

De tijd staat niet stil en dat merk je bij EV’s aardig snel. De Audi Q4 e-tron is nog zo fris als een hoentje, maar krijgt toch een update. We noemen het expres een update, want het is geen Q8 e-tron-esque facelift. Eerder een verbetering van de techniek. Niet geheel toevallig een week nadat Skoda hun Enyaq van een update voorzag, daar deze op dezelfde baukasten staat als de Q4 e-tron.

Duurder en toch goedkoper

Laten we eerst even de titel uitleggen. De Audi Q4 e-tron begon bij 48.295 euro toen hij net uitkwam. De nieuwe vanafprijs is 54.865 euro. Dat is inderdaad 6.600 euro duurder. Toch meent Audi dat de Q4 e-tron zo een stuk voordeliger wordt. Moet iemand even aan Audi uitleggen dat bij geld meer juist niet beter is, of is er iets anders aan de hand?

Standaard meer

Dat laatste, natuurlijk. Audi stuurt de Q4 35 e-tron en Q4 40 e-tron met vervroegd pensioen. Dit waren de versies met respectievelijk 170 en 204 pk. De nieuwe instapper is de Q4 45 e-tron met 286 pk en de grote 77 kWh accu. De 52 kWh accu die niet eens 400 km actieradius haalde is dus niet meer te bestellen. Standaard heb je dus een achterwielaangedreven Q4 e-tron met 286 pk. Maar dat is niet alles, de actieradius van de 77 kWh accu stijgt nu naar 547 kilometer. Net als bij de Enyaq dus een aardig forse upgrade.

Wat niet verandert is dat de topversie met vierwielaandrijving, de Audi Q4 50 quattro e-tron, nog steeds 340 pk heeft. Al moet je hier niet extra actieradius verwachten, omdat vierwielaandrijving een notoire energieslurper is. Op zich wel interessant dus dat zelfs de standaard Q4 al de topper in actieradius is. Uiteraard kun je nog steeds kiezen uit verschillende ‘editions’: de reguliere Edition, Advanced Edition en S Edition. Mocht je echt al het praktisch gemak en de looks van de Q4 willen opgeven voor een paar kilometer bereik, kun je ook nog steeds de Sportback kiezen.

Concurrentie

Ook pakken we even snel de concurrentie van de vernieuwde Audi Q4 e-tron erbij. Het segment is een beetje lastig momenteel.

Mercedes-Benz EQA 250+ Business Edition (190 pk/524 km): 52.546 euro

Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range (252 pk/581 km): 52.990 euro

Tesla Model Y Long Range (514 pk/533 km): 53.990 euro

Audi Q4 e-tron 77 kWh Edition (286 pk/547 km): 54.865 euro

BMW iX1 eDrive 30 Launch Edition (313 pk/439 km): 57.849 euro

Zelfs de goedkoopste auto in dit vergelijk, de Mercedes EQA, is slechts 2.300 euro goedkoper en dan heb je zowel minder pk als rijbereik. De Volvo C40 Recharge en Tesla Model Y hebben respectievelijk meer rijbereik en veel meer pk, maar de marges zijn vrij klein. De BMW iX1 is helemaal een vreemde in dit vergelijk, met veel minder rijbereik maar wel meer pk. De Q4 e-tron is dus de duurste van de concurrenten met vergelijkbare actieradii en pk-aantallen. Het is een soort manusje-van-alles wat dat betreft. Let wel dat de veel goedkopere Enyaq nu dus qua rijbereik zelfs boven de Q4 zit en je dus vooral betaalt voor de ‘premium Audi-beleving’.

De Audi Q4 e-tron is vanaf heden in geüpdatete vorm te bestellen.