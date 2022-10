In beslaggenomen straatracer met 1.080 pk is nu politieauto

Je hebt heel wat NOS nodig om kans te maken tegen deze politieauto.

Als je als politie een dikke auto in beslag neemt kun je drie dingen doen. Je kunt ‘m door de shredder draaien, wat ze bijvoorbeeld in de Filipijnen doen. Dat is alleen een beetje zonde. Optie twee is de auto veilen, zoals in Nederland gedaan wordt. Er is echter ook nog een derde optie en dat is de leukste: de auto zelf houden.

Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak, maar toch komt het voor. Zo schreven we eerder dit jaar over de Tsjechische politie, die een Ferrari 458 Italia in gebruik nam. Inderdaad, dat was een auto die ze in beslag hadden genomen.

We hebben nu weer een soortgelijk verhaal, maar dan de Amerikaanse versie. De politie in Texas heeft namelijk een brute muscle car in beslag genomen en daar een politieauto van gemaakt.

Het is niet de eerste de beste muscle car, want het gaat om een Dodge Challenger Hellcat Redeye. Die heeft standaard 808 pk, wat al redelijk bizar is, maar dit exemplaar is ook nog eens getuned. Deze Dodge heeft nu een monsterlijke 1.080 pk.

Daarmee is het waarschijnlijk de krachtigste politieauto ter wereld. Zelfs de politie van Dubai kan hier niet aan tippen. De krachtigste auto die de Arabieren in hun wagenpark hebben is de Bugatti Veyron Grand Sport, die ‘maar’ 1.001 pk heeft. Uiteraard is dat wel nog steeds de snelste politieauto ter wereld.

De auto was in april vorig jaar in beslag genomen na een illegale straatrace. De Dodge ging er vervolgens vandoor, geheel in Fast & Furious-stijl, en bereikte daarbij snelheden tot 258 km/u. Toch wist de politie hem te pakken en mocht hij zijn auto inleveren.

Bij de eerstvolgende illegale straatrace in de regio zijn de rollen iets eerlijker verdeeld, want de politie heeft nu dus zelf een serieuze straatracer. Dit zou het lokale gespuis dus flink af moeten schrikken. Al zal een echte straatracer hier misschien juist een uitdaging zien…

Foto’s: Texas Department of Public Safety – Southeast Texas Region