Audi Q6 e-tron interieur met vleugje BMW en Mercedes

Er zijn overeenkomsten met het interieur van een BMW en Mercedes als je kijkt naar de Audi Q6 e-tron.

Ja, het stuur. Haha, nee dat bedoelen we niet grappenmaker. In plaats van een centrale cockpit voor de bestuurder en een apart scherm in het midden heeft de Audi Q6 e-tron een doorlopend scherm in het interieur.

Dat principe kennen we natuurlijk van de andere Duitse premium merken. Mercedes-Benz deed het als eerste. BMW volgde later met de facelift van de 3 Serie. En ook Audi gaat nu voor een doorlopend scherm, wat feitelijk twee aan elkaar geplakte losse schermen zijn. Eentje voor het rijden en eentje voor de climate control en infotainment. Audi staat met deze e-tron op de IAA 2023 in München.

3 schermen

In feite zijn er zelfs drie schermen. Je hebt het Audi virtual cockpit (11,9 inch) en het MMI Touch display (14,5 inch). Voor de passagier is er ook nog een klein MMI display van 10,9 inch. Wie had gedacht dat het passenger display van Ferrari nog eens heel groot zou worden. Op het eigen scherm kunnen passagiers films kijken, terwijl het beeld voor de bestuurder niet te zien is.

Vier schermen? Kan ook, als je optioneel het reality head-up display meepakt. De belangrijkste informatie voor de bestuurder wordt op een afstand van 200 meter voor de auto geprojecteerd. Denk aan de snelheid en eventuele navigatie info.

PPE

Het interieur van de Audi Q6 e-tron is een voorbode van wat je van andere Audi’s mag gaan verwachten. De elektrische auto is de eerste productiemodel op het nieuwe Premium Platform Electric (PPE). Dit platform is door Audi en Porsche samen ontwikkeld. Ook de elektrische Porsche Macan (duurt wel lang hè) komt op dit platform te staan.

Dit nieuwe platform brengt weer nieuwe innovaties met zich mee. Zo is er geen middentunnel meer. Daardoor heeft de Audi Q6 e-tron ‘veel beenruimte’ achterin, aldus Audi. De bagageruimte bedraagt 526 tot maximaal 1.529 liter. Daarnaast is er ook een frunk met een inhoud van 64 liter.

In het interieur

Zoals je van een modern interieur kunt verwachten zijn er allerlei duurzame materialen gebruikt. Audi combineert het nuttige met het aangename. De S line- en S-modellen zijn te krijgen met onderdelen van geborsteld aluminium, carbon-structuur of gerecycled polyester. De vloermatten zijn gemaakt van oude visnetten, tapijt en industriële restproducten.

Verder kun je gebruikelijke noviteiten vinden in het interieur van de Audi Q6 e-tron. Denk aan bekerhouders, een phonebox en laadpoorten voor smartphones. Optioneel kun je het Bang & Olufsen Premium Sound System met 3D sound meebestellen. Dit systeem bestaat uit 22 speakers en heeft een vermogen van 830 W.

Hé Audi

Spraakassistenten. Zouden we ooit zonder kunnen? Ik wel, maar autofabrikanten denken daar graag anders over. In de Q6 e-tron activeer je een assistent door Hé Audi te roepen. Ook is de assistent te bedienen via de myAudi app.

De spraakassistent kan opdrachten uitvoeren met betrekking tot de navigatie, airco- en stoelinstellingen en telefoongesprekken. De assistent leert zichzelf bij, dus zal na elke opdracht steeds een stukje slimmer worden in in het uitvoeren van jouw commando. Na een paar weken gaat die spraakassistent er zelf met je Q6 vandoor..