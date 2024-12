Audi Q8 e-tron verdwijnt, net als de Audi-fabriek in Brussel

Audi heeft geen koper kunnen vinden voor het terrein vlak buiten Brussel.

Audi gooide hoge ogen met de eerste e-tron die in 2018 werd gelanceerd. Het was de start van de e-tron-lijn die nu in Europa bestaat uit vijf modellen (en daar zal het niet bij blijven).De eerste e-tron is een aantal keer bijgewerkt en kreeg uiteindelijk een nieuwe naam: de Q8 e-tron. De productie werd uitgevoerd in de Audi-fabriek in Brussel. Maar die fabriek gaat binnenkort sluiten.

Het was al langer bekend dat de Vlaamse fabriek zou sluiten. Nu weten we ook dat er geen nieuwe partij in het pand komt. Er leek even interesse van een andere onderneming, maar die gesprekken zijn uiteindelijk vastgelopen. Vanaf 28 februari 2025 staat de Audi-fabriek in Brussel stil.

Voor het vertrekkende personeel is een regeling getroffen. Personeel dat 17 jaar voor Audi heeft gewerkt, krijgt afhankelijk van de functie een bedrag tussen de € 125.000 en € 190.000 bruto. Wie al dertig jaar verbonden is aan de Audi-fabriek in Brussel ontvangt tussen de € 200.000 en € 400.000 bruto.

Ook het einde van de Audi Q8 e-tron

Naast het afscheid van de fabriek en daarbij 3.000 werknemers mag ook de Q8 e-tron vertrekken. Een woordvoerder van Audi heeft het tegenover Auto Express over ”het beoogde einde van de productie van de Q8 e-tron op 28 februari 2025”. Met de sluiting van de fabriek komt ook een einde aan de productie van de elektrische Q8. Intussen is ook de pauzeknop ingedrukt voor de bestellingen.

Het nieuws komt hard aan bij Audi. Zo zegt een bestuurslid tegen Reuters: ”De beslissing om de Audi-fabriek in Brussel te sluiten, is pijnlijk. Persoonlijk was het de moeilijkste beslissing die ik ooit in mijn professionele carrière heb moeten maken.” EWe nemen afscheid van de elektrische Q8 door nog eens te kijken naar de rijtest van @Wouter. Hij reed trouwens ook in de dikkere edition Dakar en maakte er een video over.