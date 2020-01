Audi Q8 is nu niet meer subtiel

Op Tinder ga je ook niet zoeken naar een oppas.





Natuurlijk is het slechts een mening, maar de ironische genaamde Audi Q8 is voor een ‘SUV Coupé’ een redelijk ingetogen auto. Ergens heb je bij de Q8 wat minder het idee dat er een omgekeerde badkuip op gemonteerd is, zoals bij de X6 en GLE Coupé het geval lijkt te zijn.

Harstikke leuk natuurlijk, maar dat is net zoiets als een cola light bestellen bij een Tripple Whopper met extra kaas. Dat opvallende in-your-face uiterlijk is juist wat de clientèle wenst. De X6 heeft BMW immers geen windeieren gelegd.

Mocht je dus toevallig of per ongeluk een Q8 hebben gekocht en toch wat meer présence willen uitstralen, dan heeft Rowen International de oplossing voor je. Voor de Q8 hebben ze een aantal upgrades ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat de Q8 geen muurbloempje meer is.







De bodkykit is bijna lachwekkend te noemen. Sowieso is het een vreemd gezicht om een SUV-achtige auto te verlagen. Je hebt een auto waarvan het enige USP de rijhoogte is en met de modificaties van Rowen help je die om zeep. Naast de verlaging is de Q8 voorzien van enorme 23″ velgen van Savani en opzetstukken voor de voorbumper en skirts.











Aan de achterkant lijkt het helemaal mis te gaan, want de achterbumper lijkt bedoeld te zijn voor een compleet andere auto. Is het dan allemaal heibel en hommeles? Welnee, de achterspoiler is vrij subtiel. Rowen meldt niets over motorische upgrades, dus daarvoor zul je nog even moeten aan kloppen bij andere tuners. Of gewoon even doorsparen voor de Audi RS Q8.