Er is nog hoop: Bentayga níet de best verkochte Bentley

Het begin van het einde?





Er gaat een tijd komen dat we helemaal krom kunnen liggen om de periode 2010 tot 2025. De vijftien jaar tijd dat de SUV en crossover onnoemelijk populair is. Sowieso is het kolderiek dat in een tijd dat auto’s zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk moeten zijn, men opteert voor een SUV. Je gaat een AA-meeting ook niet laten organiseren door Bonnie St. Claire. Het is gewoon het verkeerde uitgangspunt.

Voor veel merken is de crossover een goudmijn. Sterker nog, het is de enige manier om te overleven. Bij kleinere fabrikanten is het vaak de redding van het merk. Voor Aston Martin is de DBX de laatste strohalm. Ook Rolls-Royce doet goede zaken met de Cullinan, waarover later meer. Dan is er nog een Brits merk met een SUV: Bentley.

Best verkochte Bentley

Is de Bentayga de beste verkochte Bentley van 2019? Nee! Ha! Wie zag dat aankomen? Toch is het zo, de Bentayga is de nummer 2, namelijk. De best verkochte Bentley is namelijk de Continental GT. Een auto die meer appelleert aan het idee van een Bentley bij de connaisseur. De modelrange van de Continental GT werd uitgebreid met een Convertible en de V8 modellen. Een goede keuze, want de verkoop van de Continental GT steeg met 54%.

Flying Spur in aantocht

De Bentayga doet het overigens nog altijd erg goed. In 2019 werden er namelijk 18% meer van verkocht dan in 2018. Er zit overigens nog meer in het vat, want de net vernieuwde Flying Spur is normaliter goed voor 20% van de verkopen, maar in 2019 werd dit model nauwelijks aan de man gebracht. Het oude model is er inmiddels uit en de productie van de nieuwe is pas net op gang gekomen. In totaal werden er meer dan 11.000 Bentley’s wereldwijd verkocht.

Verkoopcijfers Rolls-Royce

Voor het vergelijk pakken we de cijfers van Rolls-Royce even mee. Dit jaar weden er 5.125 auto’s verkocht door de Britten uit Goodwood. Dat is 25% méér dan het voorgaande jaar. Het was het eerste jaar dat de Cullinan een ‘volledig’ jaar te leveren was. Hoeveel Cullinans er aan de man (m/v) gebracht zijn, verklapt Rolls-Royce (nog) niet, maar nog nooit verkocht een enkel model zo goed als de Cullinan vorig jaar deed.