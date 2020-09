Volkswagen ID4: de elektrische crossover is officieel! - Autoblog.nl

We hebben alle foto’s en informatie over de Volkswagen ID4. Inclusief enkele PR-parels.

Het mag geen verrassing meer zijn dat deze auto eraan zat te komen. We hebben het natuurlijk over de Volkswagen ID4. De compacte crossover is nu helemaal officieel. Zoals de Volkswagen Tiguan zich verhoudt tot de Volkswagen Golf, zo verhoudt de Volkswagen ID4 zich tot de ID3.

De Volkswagen ID4 is de tweede Volkswagen die is gebouwd op het Volkswagen Group MEB-platform. Tevens is het de eerste volledig elektrische crossover van Volkswagen. Na het hele dieselgate-schandaal heeft Volkswagen zijn zinnen gezet op elektrische aandrijflijnen. Eerst arriveerde de ID3. Deze staat inmiddels bij de dealers. Met de tweede EV, deze ID4, kan Volkswagen eindelijk goed geld verdienen.

Crossover

De compacte crossover kan namelijk wereldwijd verkocht worden. Ondanks dat de Volkswagen ID4 een crossover is, bedraagt de luchtweerstandscoëfficiënt slechts 0,28. De eerlijk gebiedt wel te zeggen dat je dat cijfer maal het frontale oppervlakte moet vermenigvuldigen en daar gaat het vaak fout.

Afmetingen Volkswagen ID4

De ID4 is 4,58 meter lang, 1,85 meter breed en 1,61 meter hoogte. De wielbasis bedraagt 2,76 meter en de rijhoogte is 21 centimeter. De ID4 kun je vergelijken met de Tesla Model Y. De Model Y is 17 centimeter langer, maar de ID4 is wat ruimer van binnen. De ID4 heeft een bagageruimte van 543 liter.

Prachtige Volkswagen ID4 PR-quotes:

Al met al is het een een fraai apparaat geworden. Volgens Volkswagen komt dat door de elektromotor:

Electrification makes SUV’s more elegant and beautiful. Woordvoerder Volkswagen

Sowieso was Volkswagen lekker bezig tijdens de presentatie. Ook deze parel werd met ons gedeeld:

Taking the ICE out of the SUV is important for the climate Zelfde woordvoerd,er opmerkelijk genoeg nog steeds voor Volkswagen

Prestaties Volkswagen ID4

De motor van de Volkswagen ID4 bevindt zich direct vóor de achteras. Daarmee is het een auto met middenmotor. Zoals het een echte exoot betaamt, is de ID4 ook voorzien van achterwielaandrijving. De elektromotor is goed voor een maximum vermogen van 204 pk en een maximaal draaimoment van 310 Nm. Van 0-100 km/u sprinten is 8,5 seconden achter de rug en de topsnelheid is 160 km/u.

Actieradius Volkswagen ID4

Het meest belangrijke van een elektrische auto is echter de accu. Aan de ene kant moet deze niet te zwaar zijn, anderzijds wil je wel een acceptabele range hebben. Het accupakket weegt 493 kilogram en is dus zo’n 440 kilogram zwaarder dan een volle tank benzine of diesel. Maar het accupakket van 77 kWh heeft noog een voordeel: de actieradius. Volgens Volkswagen kun je op een volle accu 520 km halen.

Vertrouwen

Volkswagen heeft sowieso veel vertrouwen in de accu. Je krijgt namelijk 8 jaar en 160.000 km garantie op de batterij. Volgens de Duitsers moet de accu tot die periode (of afstand) nog altijd 70% capaciteit hebben. Snelladen kan tot 125 kWh. Het is mogelijk om in 30 minuten zo’n 325 km aan actieradius erbij te laden.

ID4 1ST en ID4 1ST Max

Er komen twee versies van de ID4: de Volkswagen ID4 1ST en de Volkswagen ID4 1ST MAX. De Duitse prijzen zijn 49.950 euro en 59.950 euro. Aangezien er geen BPM-boete op deze auto’s geheven wordt, kun je ervan uitgaan dat er geen grote verschillen zijn qua prijs. Er komen ook nog modellen onder deze twee. De vanafprijs voor de ID4 wordt dan zo’n 37.000 euro. Uiteraard komen er ook nog versies met een elektromotor op de vooras en dus vierwielaandrijving.

Levering Volkswagen ID4

De Volkswagen ID4 1ST is voorzien van dual zone climate control, stuurwielverwarming, Disvoer Pro-navigatie en 20″ velgen in ‘Drammen’-design. Ook lane assist, adaptieve cruise control en dergelijke zijn allemaal standaard. De ID4 1ST Max heeft 21″ velgen, panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen en detgelijke daarbovenop. De eerste 27.000 exemplaren zijn deze volgepakte 1ST-modellen. Deze verschijnen nog dit jaar, daarna volgen de reguliere versies.