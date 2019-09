Ian Callum is terug met een oude bekende

De Britse designheld gooide de handdoek in de ring bij Jaguar, maar is nog lang niet gestopt.

Het gaat goed met Aston Martin, dat mogen we wel zeggen, toch? Hun huidige modellengamma bestaat uit drie modellen: de Vantage (instapmodel met V8), DB11 (GT/sportauto met V8 of V12) en DBS Superleggera (‘super-GT’ met 725 pk sterke V12). Alle drie zijn het sportauto’s met lekkere prestaties, motor voorin, aandrijving op de achterwielen. Door samenwerkingen met Mercedes op straatautogebied en Red Bull in de racerij heeft het merk in principe een heldere toekomst voor de boeg. Daarom wordt het melken geblazen in het AM-gamma. Aangezien de naam Vanquish weer beschikbaar is wordt dat een middenmotor-supercar in het strijdtoneel van de McLaren 720S en Ferrari F8, terwijl de Valhalla daar weer een stapje boven zit en zelfs op het topniveau opereert Aston Martin: de Valkyrie is bijna helemaal klaar om de wereld eens een poepie te laten ruiken. En oh ja: er staat ook een SUV op de planning. Dat is financieel misschien een logische stap, maar laatstgenoemde en eigenlijk al deze nieuwe modellen en veranderingen zorgen wel voor wat fronsende wenkbrauwen bij de autofanaten die Aston Martin kennen van weleer.

Zo’n twintig jaar geleden was het precies andersom. Rond het begin van de jaren 2000 was Aston Martin wel bezig met een opmars, met de DB9 en de Vantage die een heerlijk smoeltje meekregen van Henrik Fisker. Vlak daarvoor waren de auto’s niet eens bijzonder geweldig, maar qua design hebben ze altijd een voorsprong gehad op de concurrentie. Kijk maar naar de DB7. Vol met Ford onderdelen (wat niet perse slecht is en de V12 kwam natuurlijk niet uit de Mondeo) maar wel beeldschoon. De Vanquish die daarna kwam was eveneens prachtig. Toegegeven, ondergetekende is er nooit kapot van geweest, maar voor een auto die twintig jaar geleden op de markt kwam is het een strak ontwerp. De verantwoordelijke voor deze twee beauties: Ian Callum.

Callum mag dan bekend zijn van zijn carrière bij Jaguar, ook bij Aston Martin mocht hij zijn handtekening zetten onder twee legendes. Een paar maanden geleden kondigde hij zijn vertrek aan bij het Britse merk, maar kappen deed hij niet. Hij gaat in zee met twee andere ontwerpers en richtte het bureau CALLUM op. Voor je het weet zijn die weer volop bezig met ontwerpen en dat blijkt: het eerste project van firma CALLUM is vandaag onthuld.

En dat project is… diezelfde Vanquish waar we het net over hadden. Volgens het verhaal wilden ze de Vanquish naar 2019 tillen. Volgens Aston Martin krijg je dan een DBS Superleggera, volgens Callum is het originele ontwerp nog redelijk houdbaar. De filosofie was: verander wat er moet veranderen voor een auto in dit tijdperk. Het antwoord op die vraag is, zoals je op de plaatjes kunt zien, vrij weinig. Veren in eigen bips steken, wie houdt er niet van?

Goed, Callum en co hebben een punt. Bovendien is het onjuist om te zeggen dat de auto niet veranderd is ten opzichte van zijn origineel. Op visueel niveau alleen al is het duidelijk. De auto is aangekleed met wat nieuwe koolstofvezel onderdelen en omdat er in 2001 nog geen sprake van was: LED-verlichting. Toegegeven, al die nieuwe koelsleuven maken het ontwerp ietsje minder houdbaar vergeleken met zijn origineel.

In het interieur is dat wel anders. Ja, ook hier zijn dezelfde mallen gebruikt als de originele Vanquish, maar dan net even iets chiquer en stijlvoller. Ten eerste is alles bekleed in dezelfde kleur als het exterieur: een relatief donkere tint blauw. Dat in combinatie met een middenconsole en delen van het dashboard in koolstofvezel, met aluminium sierstukken. De klokkenwinkel was nog voor de tijd dat Aston Martin twee grote klokken had voor de snelheidsmeter en toerenteller (waarbij die laatste in tegengestelde richting draaide), dus voor je zitten drie grote klokken. Met gebruik van oranje details en grijze wijzerplaten doet het denken aan een duur horloge. Wat er al wel was: de vier knoppen om de versnelling te kiezen, met in het midden een vijfde om de motor te starten.

En dan zijn er nog de stoelen. Deze zien er luxe en comfortabel uit, wat het ‘GT’-karakter van de auto moet benadrukken. Met ietwat abstracte stiksels en de grote C van Callum in de hoofdsteun is ook dat een grappig design.

Mechanisch is er gekozen voor dezelfde V12 die de Vanquish al had, geperfectioneerd door het team van CALLUM. Niet alleen is de unit daarom weer lekker vers: ook komt er 60 pk meer uit dan voorheen. Dat zou betekenen dat de auto nu een 5,9 liter grote V12 met 517 pk heeft. Via een nieuw uitlaatsysteem brult de V12 de wereld in. Gemonteerd onder een grote koolstofvezel diffuser eindigen de pijpen in twee oranje sierstukken.

De CALLUM Vanquish 25, waarbij de 25 staat voor het aantal uitgaven van de auto, is verder bedoeld om helemaal naar wens aan te kleden. Wat je hier ziet is een greep uit het assortiment, de auto kan compleet naar wens gemaakt worden. Verzamelaars opgelet, dus. Verdere specificaties worden later bekend, de prijs ligt naar verluidt rond de 550.000 pond.