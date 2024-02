Chinees onderdeel brengt Porsche, Bentley en Audi in de problemen

Dankzij een dubieus onderdeel uit China kunnen er duizenden Porsches, Audi’s en Bentley’s niet geleverd worden.

Een klein onderdeeltje kan voor veel problemen zorgen. Dat bleek wel tijdens het chiptekort. Nu is er weer een specifiek onderdeel wat voor hoofdbrekers zorgt. Dit keer gaat het om een onderdeel wat ‘made in China’ is en wordt gebruikt door Volkswagen.

Volgens The Financial Times staan er duizenden Porsches, Audi’s en Bentley’s stil in de Amerikaanse havens, omdat ze zijn tegengehouden door de douane. De reden: deze auto’s bevatten allemaal een dubieus onderdeel uit China. Dit zou met dwangarbeid gemaakt zijn in het westen van China.

Het probleem met het onderdeel is halverwege januari aan het licht gekomen en zorgt nu dus voor een hoop vertragingen in de VS. Het gaat om enkele duizenden Audi’s, zo’n duizend Porsches en nog een paar honderd Bentley’s.

Deze auto’s kunnen dus de Verenigde Staten pas in als de het onderdeel in kwestie vervangen is. Volgens een woordvoerder van Volkswagen zouden de vertragingen tot eind maart kunnen duren.

Volkswagen ligt op dit moment ook al onder vuur om een testcircuit wat ze in West-China aan het bouwen zijn. Daar is mogelijk ook dwangarbeid van Oeigoeren aan te pas gekomen. Volkswagen zegt dat ze dit nu aan het onderzoeken zijn.

Via: Automotive News Europe

Foto: Een Porsche, een Bentley en een Audi, gespot door @joppe