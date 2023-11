Volkswagen voorziet G-klasse bouwer van mega order

Volkswagen heeft honderden miljoenen euro’s overgemaakt naar Magna Steyr.

Zoals je wellicht weet rolt de Mercedes-Benz G-klasse niet van de band in een fabriek van het Duitse automerk. Voor dit model maakt Mercedes de uitzondering, want de G-klasse wordt geproduceerd door het Oostenrijkse Magna Steyr.

Volkswagen en Magna Steyr

Volkswagen heeft ook wel oren naar een SUV en pickup van de hand van Magna Steyr. Volgens de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung heeft Volkswagen een deal gesloten van 450 miljoen euro. Met die pegels in de zak gaat Magna Steyr de twee modellen voor Volkswagen produceren. Niet eerder wist het Oostenrijkse bedrijf zo’n grote order binnen te slepen. Afgezien van het feit natuurlijk dat ze al sinds de jaren zeventig aan de lopende band de G-klasse maken.

Het is niet de eerste keer dat Magna Steyr een elektrische SUV gaat produceren. Er rollen nu al EV’s van de band in de fabriek, waaronder de Jaguar I-PACE en de nieuwe Fisker Ocean.

Scout

Echt rijke details over de nieuwe elektrische modellen zijn er niet. Behalve dat het een SUV en een pickup moet worden, beiden elektrisch. De auto’s krijgen niet de Volkswagen-badge, maar worden onder het merk Scout uitgebracht in de Verenigde Staten. De productie zou in 2026 moeten starten. Een jaar later, in 2027, volgt het debuut. In 2020 kreeg Volkswagen de rechten in handen van het Amerikaanse automerk Scout.

Of het blijft bij twee Volkswagen modellen van de hand van Magna Steyr valt te betwijfelen. VW kan de technologie in huis delen met de andere merken. Zo benoemt de krant onder meer Audi en de mogelijkheid om een ‘eigen G-klasse’ uit te brengen.