Audi RS6 bewijst de evil twin van de A6 te zijn

Hij is boos.

De Audi RS6 Avant weet al jarenlang de tongen los te maken. De vorige generatie was razend populair en dat gaf de opvolger een zware taak: biedt maar eens over. Dat probeert Audi met de nieuwe RS6. De auto moet zich nog bewijzen op het front van rij-eigenschappen, dus moet het uiterlijk voor nu het werk doen.

Vooral de diffuser achter weet de meningen te verdelen. De spitse A7-neus doet echter goed werk voor het angstaanjagende uiterlijk van de snelle wagon. Snel is hij zeker: zijn 4.0 liter V8 met 48V Mild Hybrid systeem mobiliseert 600 pk en 800 Nm.

Op de IAA staat hij in Misanorood met 22 inch velgen. De rode kleur is iets origineler dan mat Daytonagrijs wat we zagen op de persfoto’s. En het matcht prima met de RS7 die er voor staat.