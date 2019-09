Audi RS7 Sportback stelt niet teleur op de beursvloer

Althans, meneer de hoofdredacteur kijkt niet zo tevreden.

De huidige designtaal van Audi is even wennen, vooral zo bij de meer sportieve modellen. Het lijkt wel alsof Audi het gras voor de voeten van tuners probeert weg te maaien, zó uitbundig worden de auto’s vormgegeven. De nieuwe Audi RS7 Sportback is het nieuwste voorbeeld van deze trend.

Het is natuurlijk geen verrassing dat de RS-modellen van Audi er aanzienlijk dikker uitzien dan de gemiddelde auto die er daar uit de fabriek komt rollen, maar tegenwoordig is het wel heel extreem. Aan de bips van de RS7 Sportback moet menig bikinimodel maar zien te tippen en de neus van de auto lijkt wel op een meerval.

Toch stelt de auto in het echt niet teleur. Hoewel het zoals gezegd even wennen is, komt hij toch redelijk goed tot zijn recht, zo van dichtbij. Het klopt eigenlijk wel, zeker als je het bekijkt in de context van de sportiviteit en de prestaties. Immers, hoe subtiel moet een auto met een 600 pk sterke V8 nu eigenlijk zijn?