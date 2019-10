Jazeker, er komt een ‘terrein-onwaardige’ Range Rover

Let wel, naar Land Rover maatstaven.

Het is een eigenschap waar sommige merken mee te dealen hebben: een smal c.q. specifiek product portfolio. Daarmee zul je slechts een bepaald gedeelte van de markt kunnen voorzien in hun behoefte.

Denk aan McLaren en Ferrari enerzijds en Jeep en Land Rover anderzijds. Maar Land Rover heeft tegenwoordig concurrenten uit heel erg veel hoeken, aangezien heel veel luxe-merken nu ook dure en luxe SUV’s bouwen. Maar dan zou je denken: is het niet handig als Land Rover zich ook gaat begeven in het marktsegment der sedans?

Welnu, dat gaat niet helemaal gebeuren, maar wel een beetje. Er komt namelijk een Range Rover voor het asfalt, een ‘Road Rover’, zo u wilt. Dat meldt Autocar. Qua marksegment moet je denken aan het premium segment der crossovers. Dus een concurrent voor de Audi e-Tron of Mercedes EQC. Qua formaat moet ‘ie tussen de Range Rover Velar en Range Rover Evoque gepositioneerd worden. Voor velen nog altijd een ‘terreinwagen’-achtige, maar voor Land Rover bijna een circuitauto.

De ‘Road Rover EV’ wordt in samenwerking met Jaguar gemaakt, uiteraard. De auto zal op op het MLA-platform worden gebouwd, een modulair platform dat geschikt is voor elelektirsche auto’s, plug-in hybrides en auto’s met een verbrandingsmotor. In technisch opzicht zal de auto veel aandrijflijn-componenten gaan delen met de nieuwe Jaguar XJ. Ook die auto is specifiek voor het asfalt bedoeld en zal er alleen komen met enkel elektrische aandrijflijnen.

De nieuwe elektrische Range Rover en nieuwe Jaguar XJ zijn enorm belangrijk voor Jaguar Land Rover. De huidige Jaguar XJ is inmiddels uit productie en voor de rest maken de Britten voornamelijk grote, zware en dorstige auto’s. Dus logisch dat de verouderde en slecht verkochte XJ uit het gamma werd gehaald. Het is wel jammer, want de Jaguar XJ is toch wel een type auto dat in de Jaguar dealer moet staan.

Met deze diverse elektrische auto’s kunnen ze bij JLR de gemiddelde CO2-uitstoot terugdringen. Daarom komen er een hele hoop geëlektrificeerde Jaguars en Land Rovers aan. In 2020 komen er 14 nieuwe of vernieuwde modellen bij. Daarna staan er nog 16 eens nieuwe en vernieuwde modellen op de planning. Let wel, als daar een PHEV van de XF bij zit, dan gelden de sedan en station allebei als één model. Beide auto’s zullen gebouwd gaan worden bij de fabriek in Castle Browmich. De Jaguar XJ kunnen we volgend jaar al verwachten, de Range Rover voor de openbare weg zal iets langer op zich laten wachten.