Miljardair achter nieuw F1 team is fraudeur zonder miljarden

Calvin Lo is een miljardair die een nieuw F1 team wil oprichten. Maar volgens Forbes is hij een fraudeur zonder miljarden.

De Formule 1 is een wereld vol paradijsvogels. Rijkaards die hun fortuin er doorheen jagen. Dromers die een fortuin maken. Saaie advocaten met flamboyante hobbies. Olietycoons met een vermeend verleden bij de CIA. Grootsprekers, fraudeurs en ja, zelfs moordenaars hebben deel uitgemaakt van de F1 paddock. Een beetje gogme moet je dus wel hebben om het leven in de F1 te overleven.

Calvin Lo paste op papier prima dit plaatje. De zelfbenoemd miljardair uit Hong Kong had wel oren naar het oprichten van een F1 team. Wij schreven daar destijds zelfs een artikel over. Net als kwaliteitspublicaties als Reuters, overigens. Volgens Lo gaat de F1 puur om geld.

En geld, dat had Calvin genoeg, volgens Calvin. Als eigenaar van R.E. Lee international (levensverzekeringen) en R.E. Lee Capital (vastgoed) zou hij goed zijn voor ettelijke miljarden. Met zijn geld zou hij naar eigen zeggen al vuistdiep in Williams zitten. Maar een eigen team was de nieuwste wens van de Harvard-alumnus.

In tegenstelling tot andere rijkaards, wilde Lo ook weten dat hij miljardair is. Hij stuurde daarom meerdere documenten naar Forbes om een en ander te bewijzen. Maar Forbes deed wat onderzoek. En nu blijkt dat de man uit Hong Kong helemaal niet is wie hij claimt te zijn.

Geen miljarden…geen eigenaar van tientallen huizen…en ook geen studie aan Harvard

Forbes kwam er namelijk achter dat veel huizen die Calvin claimde te bezitten, niet van Calvin zijn. Vervolgens bleek dat hij ook niet de eigenaar van het Mandarin Oriental hotel was, zoals hij claimt. Lo is ook niet de eigenaar van R.E. Lee International, noch die van R.E. Lee Capital. En Harvard weet niet wie Calvin Lo is. Williams ontkent dat de beste man geïnvesteerd heeft in het team. Het enige wat enigszins in de buurt van de waarheid komt, is dat Lo’s moeder een bestuurder is van R.E. Lee Capital.

Wij achten de kans dat Calvin zijn eigen F1 team krijgt dan ook niet zo groot meer. Wat op zich wel jammer is. Ben jij toevallig miljardair en kan je zijn plekje overnemen? Laat het weten, in de comments!