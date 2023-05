YouTubers opgelet: dit is de RS6 Legacy Edition

De betere YouTubers zullen hier ongetwijfeld heel opgewonden van worden: een nieuwe, gelimiteerde, extra dikke RS6.

Audi heeft echt een kans gemist door zelf geen extra brute versie van de RS6 uit te brengen. De kits van ABT lijken namelijk erg in trek te zijn, niet in de laatste plaats onder YouTubers en voetballers. Dit zorgt er wel voor dat een ABT RS6 niet meer extreem exclusief is.

ABT lost dit op door regelmatig met een speciale edition te komen. Zo was er eerder de RS6 Johann Abt Signature Edition en de RS6-X. Die zijn natuurlijk uitverkocht inmiddels, maar nu is er de RS6 Legacy Edition.

Verschil moet er zijn, dus ABT geeft de verschillende versies iedere keer iets meer of minder vermogen. In dit geval kun je rekenen op 760 pk, 160 pk meer dan de standaard RS6. Dit is overigens niet het maximale wat ABT kan, want de Johann Abt Signature Edition had 800 pk. Het koppel is gestegen van 800 naar 980 Nm.

Verder is de RS6 Legacy Edition voorzien van stabilisatorstangen voor en achter en een schroefset. De auto staat op 22 inch velgen met Goodyear Eagle F1 Supersport-rubber. De uitlaat is uiteraard ook niet standaard: ABT heeft de RS6 voorzien van een rvs uitlaatsysteem met vier pijpen voor “het juiste geluid”.

Qua uiterlijk lijkt deze RS6 Legacy Edition natuurlijk veel op de eerdere creaties van ABT, maar toch is het allemaal net even anders. Zo zit er een gleuf in de motorkap voor betere warmteafvoer en heeft de Legacy Edition een unieke splitter, spoiler en diffuser.

In de praktijk zal niemand het verschil zien tussen de verschillende ABT RS6-en, maar de tuner heeft dus wel de moeite genomen om nieuwe onderdelen te fabriceren. De aanpassingen aan het interieur blijven beperkt tot een alcantara stuurtje en wat logo’s hier en daar.

De RS6 Legacy Edition is gelimiteerd tot 200 stuks. Voor een aftermarket bodykit is dat niet extreem weinig. Het is ook niet de eerste gelimiteerde ABT RS6 en waarschijnlijk evenmin de laatste. Maar goed, je hebt een gelimiteerd model, en dat is wat telt bij de doelgroep.