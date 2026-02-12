Audi RSQ8 krijgt van ABT nog meer spierballen

Voor wie een RSQ8 nog te subtiel vond.

Er zijn auto’s die je met rust moet laten. De Audi RSQ8 hoort daar volgens ABT duidelijk niet bij. Met hun nieuwste pakket pakt de Duitse tuner de toch al krankzinnig sterke SUV opnieuw aan. Meer vermogen, meer carbon, meer drama en vooral minder subtiliteit.

Meer pk dan gezond verstand

De kern van het RSQ8-S pakket is de ABT Power R upgrade. Die is afgestemd op beide versies van de RSQ8 en tilt de cijfers naar het niveau waar je verzekeringsadviseur spontaan zenuwachtig van wordt.

De RSQ8 heeft standaard 600 pk en 800 Nm. Na wat gekietel van de Duitse tuner is dat ineens 740 pk en 920 Nm. Lever je de sterkere 640 pk-versie in, dan krijg je er nog een schep bovenop en krijg je een aangename 760 pk en 980 Nm terug. Genoeg om lekker mee te komen in het verkeer.

Carbon met een boodschap

Meer vermogen vraagt om meer uiterlijk vertoon en daar heeft ABT vanzelfsprekend over nagedacht. De in mat carbon uitgevoerde voorspoiler zet de toon aan de voorkant, terwijl grove glanzend zwarte wielkastventilatie, inclusief RSQ8-S badge, duidelijk maakt dat dit geen standaard SUV is.

Achteraan zorgt een eveneens matte carbon dakspoiler voor een extra likje sportiviteit. Het geheel wordt afgemaakt met een rvs uitlaatsysteem met vier matzwarte eindstukken van 102 millimeter. Want wie zoveel vermogen heeft, mag ook best gehoord worden, toch?

Lager, breder, persoonlijker

Om al dat geweld ook enigszins onder controle te houden, monteert ABT het ‘level control’ onderstel. Dat brengt de SUV dichter bij het asfalt zonder hem zo stug te maken dat je hem niet langer dagelijks wilt gebruiken. De 23-inch ABT high performance IR23 wielen met 295 banden doen de rest. Groot, licht en totaal niet bescheiden.

Binnenin blijft het gelukkig redelijk volwassen. Geen rare fratsen, wel toffe details. Denk aan ABT-logo’s in de hoofdsteunen, een carbon pookafdekking, speciale instapverlichting en RSQ8-S matten. Genoeg om te weten dat je iets bijzonders rijdt, zonder dat het echt schreeuwerig wordt.

De prijs voor dit moois bedraagt 53.000 euro, exclusief montage, keuring en RSQ8. Veel geld, zeker. Maar als je vindt dat jouw RSQ8 nog niet overdreven genoeg is, weet je nu waar je moet zijn.