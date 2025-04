ABT Ur-quattro is stoerder dan de zoveelste RS6

RS6 wie? De ABT Ur-quattro wil je echt voor de deur.

Wanneer ABT weer een zoveelste kunstje heeft gedaan op een RS6 of RS Q8 weet je het wel. Doe eens wat nieuws! Say no more fam, aldus ABT. De Duitse tunersfamilie is naar het verleden gereisd en besloot de legendarische Audi Ur-quattro om te bouwen tot een echte ABT.

De onthulling van de auto was tijdens het Friends of ABT-event. Een exclusief feestje waar partners, media en vrienden van het merk werden uitgenodigd. De 250 genodigden kregen de kans om de ABT Audi Ur-quattro voor het eerst te zien. Slechts 30 worden er gebouwd en alle exemplaren waren binnen drie uur uitverkocht. Kijk, das leuk zakendoen.

Kenners van ABT Sportsline weten dat er al een Ur-quattro van het merk bestond. CEO Hans-Jürgen Abt noemt de originele Ur-quattro zijn ‘bruidsschat’ toen hij eind jaren ’80 de tuningtak van zijn vader overnam. Hij reed er zelf jarenlang in rond, aangepast met onderdelen van de Sportquattro, waaronder witte magnesium velgen en een aangepaste grille. Sindsdien stond de auto te pronken in de bedrijfshal. Maar nu is hij terug. En hoe!

Steve Jobs

Deze nieuwe versie is samen met LCE Performance aan de Bodensee bedacht en uitgebouwd. In het diepste geheim werd er gewerkt aan dit retro-project, dat pas op het eind van het jaarlijkse Friends of ABT-event werd onthuld. Op Steve Jobs-achtige wijze. Alleen was het niet een nieuwe iPhone, maar een dikke ABT.

De nieuwe Ur-quattro is een restomod. De auto is opgebouwd van originele exemplaren, zodat deze in Duitsland gewoon met een historische H-kentekenplaat mag rondrijden.

Daarbovenop komt een body vol Kevlar-carbon delen, een onzichtbare rolkooi, ABS en een moderne 2.5-liter vijfcilinder onder de kap met 530 pk. Dat is de vijfpitter uit de TT RS en RS3, maar dan voorzien van een kietelpartij voor extra pk’s. De originele ABT-uitvoering uit de jaren ’80 had ‘slechts’ 450 pk.

Binnenin is het net zo speciaal. Een volledig op maat gemaakte cockpit uit het ABT Individual-programma maakt het feest compleet. Het is een eerbetoon aan verleden en toekomst. Een geslaagde combi. Nietwaar?