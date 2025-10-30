Zo ziet een RS Q8 er van de onderkant uit

Een unieke kans om een Audi RS Q8 van de onderkant te bekijken na een crash.

De meeste mensen krijgen een Audi RS Q8 alleen van voren te zien. Een imposante neus, dikke wielkasten en het geluid van een bulderende V8. In Bleiswijk kregen voorbijgangers gisteren echter een ander perspectief: ze zagen de Audi RS Q8 van onderen naar aanleiding van een crash. Het ongeval gebeurde op de N209, ter hoogte van het Argos-tankstation.

eCall

Volgens de politie gebeurde het ongeluk op de Hoefweg, een bekende verkeersader tussen Bleiswijk en Zoetermeer. De melding kwam niet via een toevallige passant binnen, maar dankzij het ingebouwde eCall-systeem van de Audi zelf. Dat systeem doet precies wat de EU ooit bedoeld heeft: bij een serieuze klapper belt de auto automatisch 112, stuurt locatiegegevens mee en zet de hulpdiensten direct in gang. In dit geval dus zonder dat iemand eerst met trillende handen naar zijn telefoon hoefde te grijpen. De Audi had zelf ook wel door dat op z’n kop liggen niet helemaal de bedoeling is.

Toen brandweer en ambulance arriveerden, troffen ze een bijzondere scène aan. De RS Q8 lag keurig op zijn dak. Omstanders meldden een benzinelucht en wat rookontwikkeling, waarop de brandweer uit voorzorg de omgeving heeft afgezet. Eén inzittende is door ambulancepersoneel nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. De bestuurder is dus met de schrik vrijgekomen.

De oorzaak? Volgens getuigen ging het mis bij een inhaalactie. De bestuurder zou bij het terugsturen de stoep hebben geraakt, waarna de Audi grip verloor en op zijn kop belandde. De N209 is vervolgens in beide richtingen afgesloten geweest terwijl de hulpdiensten opruimden en de Audi weer op zijn wielen werd gezet.

Voor wie ooit heeft willen weten hoe de onderkant van een RS Q8 eruitziet: nu weten we het. Deze Audi is de krachtigste SUV van het merk en deelt zijn techniek grotendeels met de Lamborghini Urus. Vierwielaandrijving, een 4.0-liter V8 met twee turbo’s en een vermogen van 600 pk.

De nieuwprijs van dit exemplaar uit 2023 komt uit op 280.148 euro. De RS Q8 was pas sinds mei van dit jaar in het bezit van de huidige eigenaar. Het was geen eenzijdig ongeval, naast de Audi raakte ook een Kia beschadigd.

Fotocredit: MediaTV