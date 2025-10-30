Abt maakt de Audi die wij niet krijgen nóg dikker

Leuk voor als je deze auto straks gaat importeren.

Normaalgesproken komen hoeven we bij de Audi Sport-modellen niet te vragen of ze ook naar Nederland komen. De tijden zijn echter veranderd. De Audi SQ5 met een dikke V6 gaat gewoon aan onze neus voorbij. Wij krijgen alleen de Q5 e-hybrid. Mooi is dat.

Nu loont het sowieso om een jong gebruikt exemplaar uit Duitsland te importeren, dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Mocht je dat van plan zijn, dan hebben we ook alvast een tuningpakket voor je. Abt presenteert hun upgrades voor de gloednieuwe SQ5.

De SQ5 haalt standaard 367 pk en 550 Nm uit de 3,0 liter V6. Abt heeft hun kunstje gedaan, met als resultaat 440 pk en 600 Nm. Dichter dan dit ga je niet komen bij een RS Q5, want net als bij de vorige generatie is de SQ5 de topversie.

Abt heeft de SQ5 ook verlaagd. Dat is altijd een beetje raar bij een SUV, maar vooruit. De veren van Abt verlagen de SQ5 met wel 45 millimeter. De SQ5 is echter ook leverbaar met luchtvering, in dat geval kun je de veren van Abt achterwege laten.

De uiterlijke aanpassingen zijn vrij subtiel. Abt heeft de SQ5 voorzien van een nieuwe achterspoiler, een lipje op de voorbumper en nieuwe uitlaten, maar je moet goed kijken om de verschillen te zien. Verder zijn er nieuwe 22 inch velgen.

Het hele pakket is in Duitsland te bestellen voor €20.000. De auto zelf kost daar €85.490, dus het totaal komt daarmee uit op €105.490. In Nederland zou je voor dat geld niet eens een standaard SQ5 hebben, maar goed, het leven is niet altijd eerlijk.