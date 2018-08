Audi S1 Quattro E2 van LEGO is een briljant idee

In productie nemen dit ding!

De iconische Audi S1 Quattro E2 rallyauto als LEGO-creatie. Waarom ook niet? Via LEGO Ideas probeert een liefhebber van de blokjes draagvlak te krijgen voor zijn plan. De Audi is niet het enige idee die Kanohido, zoals de maker heet, voor ogen heeft. Andere plannen van deze creatieveling betreffen een Subaru WRX STI WRC en Toyota GR Supra Racing Concept.

Er is veel oog voor detail bij deze Audi. Zo kan de motorkap open, met onder de kap de befaamde vijfcilinder. Bovendien is het voorstukje afneembaar. Zo kun je zelf bepalen of je de rally-lampen wilt gebruiken of niet.

Het project staat nu een weekje online. Binnen zes dagen wist Kanohido meer dan 100 supporters te vinden voor zijn idee. Dit is wellicht het begin van een succes, want LEGO heeft Kanohido nu 365 dagen extra gegeven om het plan van de grond te krijgen. Met inmiddels meer dan 250 supporters en nog 411 dagen te gaan kan het gebeuren dat de Audi het uiteindelijk tot een productiestadium weet te schoppen.