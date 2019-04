Special: Audi S3 (8L)

De geboorte van de luxe hyper hatch.

Tegenwoordig is het een type auto dat overal gretig aftrek vindt: de luxe, supersnelle en peperdure hatchback. Natuurlijk was Audi absoluut niet de eerste partij die met dit type auto op de proppen kwam, maar ze hebben het concept wel perfect afgestemd op de wensen van de klant. Dit in tegenstelling tot kneiterharde hatches die ontwikkeld waren om de goedkeuring van de autojournalist, purist of aspirant coureur weg te dragen. Nu, twintig jaar later, is gebleken dat Audi het perfecte recept gevonden had voor haar compacte premium C-segmenter.

Audi heeft altijd een klein modelgamma gehad. Jarenlang heeft het gedraaid op de D-segment Audi 80 en de E-segment Audi 100. In de jaren ’70 probeerde Audi het al eens anders te doen met de Audi 50. Eigenlijk is die auto wat de Audi A1 nu is: een Volkswagen Polo met de kraag omhoog. De Audi 50 was niet geboren om de badge met de vier ringen overal op te plakken, zoals tegenwoordig het geval lijkt te zijn. Het bestaansrecht van de Audi 50 lag ‘m in het feit dat er rond die tijd (begin jaren ’70) een behoorlijke oliecrisis heerste.

Deze liet zijn sporen na bij veel automerken. Omdat Audi twee relatief grote sedans in de aanbieding had, hakte de crisis er extra hard in. De Audi 50 was gewoon een luxere en chiquere versie van de Volkswagen Polo. De door Claus Luthe ontworpen Audi 50 kwam in 1974 op de markt. De auto deed het helemaal niet onaardig, in vier jaar tijd werden er meer dan 180.000 exemplaren van verkocht. Er stond een ingrijpende facelift op de planning voor 1978 (om de auto meer het uiterlijk te geven van de andere Audi’s), maar Audi besloot dat het zich moest gaan focussen op de luxere automobiel. Het D-segment was de ondergrens.

Dat heeft Audi heel erg lang vol gehouden. De Audi 80 was de gehele jaren ’80 de kleinste Audi die je kon krijgen. Nu was het gamma niet heel erg omvangrijk. De Audi 80 was de D-segment sedan, de Audi 100 was de E-Segment sedan. De Audi 200 en V8 opereerden een klasse daarboven, maar waren nooit echt volwaardige alternatieven voor de BMW 7 Serie en Mercedes-Benz S-Klasse. In de jaren ’90 veranderde dat allemaal. In 1994 verscheen de Audi A8, die wél een rechtstreekse concurrent was voor de gevestigde orde. Twee jaar later werd het gamma ‘naar beneden toe afgerond’ met misschien wel de belangrijkste Audi in jaren; de A3.

De Audi A3 werd ontworpen door de Belg Dirck Van Braeckel. De Audi A3 was een chique kleine hatchback die ook als dusdanig ontwikkeld was. Er was een BMW 3 Serie compact in die klasse, maar dat was een allegaartje van E36 en E30 onderdelen. De Audi A3 was dankzij het ‘PQ34’-platform anders dan andere Audi’s: de motor lag dwars voorin met de transmissie ernaast. De A3 was het eerste product van de Volkswagen Group die op dit onderstel stond.

In motorisch opzicht kreeg de Audi A3 de ‘dikkere’ viercilinders uit het concern mee. Qua benzinemotoren was 100 pk de ondergrens, het vermogen dat de achtkleps 1.6 MPI leverde. Daarboven stond de 1.8 met vijf kleppen per cilinder. Deze was er zonder (125 pk) en met turbo (150 pk). Ook was er keuze uit twee 1.9 TDI motoren met naar keuze 90 of 110 pk. Mede dankzij die vlotte doch zuinige diesels was de Audi A3 de favoriete leaseauto onder de junior-vice-president-management-trainee’s. Enkele jaren is de 1.8T de snelste A3. Met een top van 217 km/u was die niet direct heel erg traag, maar meer vermogen (en snelheid) is altijd leuk.

In 1999 werd daar eindelijk gehoor aangegeven met een sterkere 1.8 Turbo. Deze leverde 180 pk bij 5.500 toeren en 235 Nm vanaf 1.950 toeren. Dankzij die sterkere motor behoorde een standaardsprint van 7,5 seconden tot de mogelijkheden, inclusief een topsnelheid van 228 km/u. Voor het eerst was de A3 ook als ‘quattro’ leverbaar. Dat quattro staat expres tussen haakjes, want dankzij een andere layout maakte de Audi gebruik van 4motion vierwielaandrijving middels een haldex koppeling. In principe was de A3 quattro voorwielaangedreven, op het moment dat de voorwielen grip gingen verliezen, werd een gedeelte van de aandrijving naar de achterwielen gestuurd. De quattro aandrijving kon ook besteld worden op de 150 pk versie.

Belangrijker nieuws kwam slechts twee maanden later in de vorm van de Audi S3. Er was al een Audi S4, S6 en S8. In tegenstelling tot de grotere Audi’s paste er geen dikke V6 in het vooronder van de A3. Een VR6 zou een oplossing kunnen zijn, maar er werd gekozen voor een sterkere variant van de 1.8T, ditmaal met 210 pk bij 5.800 toeren en 270 Nm bij 2.100 toeren. Dit was niet zomaar een andere chip en klaar. de De 210 pk versie kreeg een KKK K04 turbo mee, in plaats van de kleinere K03 op de 150 en 180 pk variant.

Verder werden de nokkenassen en zuigers ook aangepast. Ook kreeg de S3 twee intercoolers in plaats van eentje. Het was eigenlijk de motor uit de Audi TT, maar dan teruggetuned met 15 pk. Het was destijds de overweging dat de S3 niet sneller mocht zijn dan de spectaculaire sportcoupe van Audi. Tevens kreeg de S3 een zesbak, in plaats van een vijfbak. De S3 had standaard de beschikking over vierwielaandrijving. De prestaties waren niet misselijk, 0-100 km/u duurde 6,8 seconden en op de Autobahn kon je 238 km/u aantikken. Een flinke upgrade qua hardware dus.

Het was niet alleen de techniek die veranderd was, de S3 kreeg een sportonderstel en grotere remmen mee. Standaard stond de auto op 17″ Avus-design velgen met 225/45 R17 banden eromheen. Er waren meer wijzigingen aangebracht aan het exterieur. De voorbumper was dikker, breder en standaard voorzien van dikke mistpitten. Ook aan de achterkant zagen we een nieuwe achterbumper, plus een dubbele uitlaat linksonder.

Misschien wel het paradepaardje van de S3 was het interieur. De S3 was leverbaar met diverse soorten bekledingen, waaronder leer of een leer-alcantara combinatie. Optioneel waren er zelfs heuse Recaro sportzetels te verkrijgen. De combinatie van gebruikte materialen, ambiance, afwerking en kwaliteit waren nog nooit zo hoog geweest in een C-segment hatchback. Daar was de prijs ook naar. Een kale S3 koste je toen namelijk al 93.000 gulden!

Van de ‘8L’-generatie zijn er drie verschillende varianten S3. De eerste verscheen in het voorjaar van 1999 en was leverbaar tot de herfst van 2000. Toen werd de Audi S3 voorzien van een facelift. De verschillen zijn subtiel, doch aanwezig. Duidelijk kenmerk waren de nieuwe koplampen. Aan de achterkant was het facelift-model voorzien van nieuwe achterlichten met een groter wit-oppervlak. Qua verfijning stond de gelifte S3 op een nog hoger niveau. De materialen waren nog wat fraaier en duurder dan voorheen. Nadeel was dat de S3 wel een zware auto daardoor werd. Ondanks dat de motor gelijk bleef (210 pk), steeg het gewicht met meer dan 50 kilogram. Tegenwoordig kijken we niet meer op van een hatchback die 1450 kg weegt, maar in 2000 was het serieus zwaar. Deze generatie is ook de langzaamste S3: 0-100 km/u duurde 6,9 seconden. De topsnelheid bleef gelijk.

De derde versie van de Audi S3 (8P) verscheen aan het einde van 2001. Er waren meer merken die zagen dat er markt was voor een peperdure hatchback. Denk aan auto’s als de Ford Focus RS en Alfa Romeo 147 GTA. Ook in eigen huis was er concurrentie in de vorm van de Seat Leon Cupra R en Volkswagen Golf R32. Daarom mocht de motor eindelijk hetzelfde vermogen leveren als de TT: 225 pk bij 5.900 toeren en 280 Nm bij 2.200 toeren. Het hoeft geen betoog dat deze serie het snelste was. De 0-100 km/u sprint werd in 6,6 seconden afgeraffeld. Voor de topsnelheid was nog altijd geen begrenzer nodig, bij 243 km/u was de koek op.

Althans, als je de S3 standaard hield. Omdat het S3 blok zo zwaar was aangepast, kon er eenvoudig nog meer vermogen uit de 1.781 cc metende viercilinder worden gehaald. Het blok klonk absoluut niet spectaculair, zeker niet in vergelijking met een VR6 of Busso V6. Maar met met eenvoudige chiptuning was 270 pk mogelijk, op sommige markten zelfs met dealergarantie! Met iets meer werk was 350 pk ook geen probleem. Sommige tuners zoals MTM en B&B Automobiltechnik wisten er relatief betrouwbaar meer dan 400 pk uit te persen.

De Audi S3 bleef tot de zomer van 2003 in productie. Na vier jaar tijd werd het model uit productie genomen. Niet omdat het geen succes was, maar er stond een nieuwe generatie Audi A3 te trappelen om het stokje over te nemen.

Het is heel erg makkelijk om de Audi S3 tot zijn sokken af te branden. Het is gewoon een dure Golf. Qua rijeigenschappen was het absoluut geen heel bijzondere auto. Qua auditief genoegen stond een 147 GTA veel hoger in de pikorde, terwijl de Ford Focus RS een veel beter rij-ijzer was. Maar dan mis je het punt volkomen van de Audi S3. Dat punt is tevens de reden waarom de auto zo geliefd is bij mensen die daadwerkelijk een Audi S3 rijden. Omdat het gewoon Golf-techniek is, zijn onderdelen goed te vinden en niet eens waanzinnig duur. De lampunits van een Civic Type-R zijn drie keer zo duur als die van een S3, om maar een zijstraat te noemen.

Het was juist het relatief relaxte karakter van de S3 waardoor het een geweldige auto voor elke dag was en is. De zitpositie is uitstekend en de deur gaat met een solide plof dicht. Het was een enorm prettige auto voor alle kilometers. Dankzij die motor waren de prestaties meer dan uitstekend en vanwege de vierwielaandrijving kon je het vermogen ook in gladde omstandigheden goed kwijt.

We noemden de 147 GTA gekscherend de ‘Ferrari onder de Hot Hatches’. De Audi S3 was juist de Porsche 911 Turbo onder de hatchbacks: zakelijk, hoogwaardig en altijd en overal bliksemsnel. Nog altijd een auto die je niet moet onderschatten.