Autoblog advies: tuning-project voor € 17.500

Een auto hebben is leuk. Een auto helemaal naar je smaak maken is nog leuker!

Tuning. Je hebt er wat mee of niet. Voor sommigen is het heilig om de auto volgens fabrieksspecificatie te houden. Alles zo origineel mogelijk. Er zijn echter ook mensen die het wel kunnen waarderen om de auto helemaal naar hun wens af te stemmen. Het mooie eraan is: je bent eigenlijk nooit klaar. Altijd is er wel iets wat je nog kan aanpassen, verbeteren of verfraaien.

Zo denkt Autoblog-lezer Wesley er ook over. Hij is op zoek naar een gaaf project. Wat het precies moet worden is nog niet helemaal duidelijk voor Wesley. Hij kan de Nissan Skyline erg waarderen, een auto met een welhaast mythische status in de tuning-scene. Logisch, het is typisch zo’n auto die zich leent om gekieteld te worden.

Wesley heeft een lekker budget gespaard van zo’n 17.500 euro. Dit zijn zijn wensen en eisen:

Huidige /vorige auto's: Ben opzoek naar mijn eerste auto Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: Max. € 17.500 Jaarkilometrage: Nog geen Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Ik ben opzoek naar mijn eerste auto Gezinssamenstelling: Vrijgezel Voorkeursmerken /modellen: Nissan Skyline No-go modellen / merken: BMW

Kleine tip van onze kant: neem wat cursussen rijvaardigheid met de auto. Zo veel mogelijk. Sommige aangeraden opties zijn zeker in de handen van beginners best listige auto’s. Een auto met veel vermogen en achterwielaandrijving vergt nu eenmaal meer kennis en kunde dan een kleine voorwielaandrijver. Dan nog een advies: koop een klein, oud autootje voor de dagelijkse kilometers. Dan kun je daarmee de al de eerste ervaring opdoen. Ook voor de verzekering wel handig, want het verzekeren van onderstaande auto’s kan bijzonder lastig blijken.

Nissan Skyline GTS-t (R33)

€ 16.750

1996

65.000 km

Een van de meest populaire auto’s in de tuningscéne. Er zijn enorm veel tuners die zich bezighouden met Nissan Skyline’s. Mede dankzij het enorme potentieel wat er in de auto zit. Standaard zijn het al best vlotte auto’s, maar het vermogen kan met gemak verdubbeld worden. Waarom een GTS-t en geen echte Skyline GT-R? Als geld geen rol speelt is zo’n GT-R natuurlijk nog bruter en je kunt ze vinden voor 17 mille, maar dan zit je aan de onderkant van het aanbod, terwijl er zeer nette exemplaren van de GTS-t te koop staan. Ook is de techniek van de GTS-t veel simpeler: er kan minder kapot. De GTS-t heeft een eenvoudige RB25DET zes-in-lijn met een enkele turbo en achterwielaandrijving.

Ford Mustang GT Convertible

€ 16.950

2007

105.000 km

Deze inzending kregen we binnen van ene J. Klaver uit Amsterdam. De Ford Mustang is al jaren een icoon en met de vijfde generatie Mustang wist Ford weer precies de goede sfeer te reproduceren. Geweldige looks, een formidabele V8 en een redelijk prijskaartje. Geen wonder dat ze in Amerika zeer goed verkopen. Net als bij de Skyline zijn er bijzonder veel aanbieders die zich specialiseren in upgrades voor je Mustang. Ook hier is de Sky the limit, of de limiet van je credit card. Onze tip: ga voor de cabrio, ondanks het hogere gewicht en mindere stijfheid. Een messcherpe stuurmansauto wordt de Mustang toch niet. Zo’n open dak is altijd leuk met mooi weer: dan hoor je de V8 nog beter brullen!

Mitsubishi Lancer Evolution VIII GSR (CT9A)

€ 17.500

2004

150.000 km

De meest effectieve auto uit het lijstje. Dankzij het superslimme vierwielaandrijvingssysteem is er bijna geen situatie waaruit je je niet kunt redden. Daarbij heeft de 4G63 viercilinder turbo enorme reserves. Er zijn voldoende exemplaren die probleemloos rondrijden met 400-500 pk. Dan moet je wel serieus investeren, maar het is mogelijk. Waarom specifiek deze Mitsubishi? Het model is namelijk geleverd in Nederland. De importeur kreeg enkel tot 265 pk terug getunede exemplaren, maar met een paar simpele ingrepen heb je er 100 pk bij. Ook is er voor de Evo enorm veel aan tuningspullen te krijgen. Je kan er een rally-replica van maken of juist furieuze straatracer. Misschien niet belangrijk, maar het zijn best praktische wagens. Je hebt vier deuren en een bruikbare kofferruimte.

Chevrolet Corvette Coupe (C5)

€ 16.900

2000

100.000 km

De beste keuze voor als je echt serieuze snelheden wilt kunnen halen. Standaard levert de LS1 V8 motor al 344 pk, waarmee je 281 echte kilometers per uur kunt halen. De motor leent zich uitstekend voor de montage van turbo’s of een supercharger voor als je het wel wat sneller mag. Tuners als Callaway en Lingenfelter hebben uitstekende kits voor je klaar liggen. De Corvette C5 wordt nog wel eens onderschat: je kan hier ook redelijk mee bochten nemen en remmen. Het kan echter wel een intimiderende auto zijn dankzij het surplus aan koppel en achterwielaandrijving. Je kan de Corvette in drie smaakjes krijgen: Cabrio, Coupe en Hardtop. De Coupé kun je het beste vinden in het budget en is het meest praktisch, dankzij de grote derde deur. De Hardtop is het lichtste en heeft de grootste stijfheid.

Seat Leon Cupra R (1P)

€ 16.950

2012

100.000 km

Als het iets minder exotisch moet zijn, is de Seat Leon een goede optie. Uiteraard kun je ook kijken naar een Volkswagen Golf GTI. Ons advies: pak dan de Leon Cupra R. Het interieur is iets minder luxe en fraai, maar gewoon functioneel. Je krijgt wel de veel sterkere EA888-viercilinder motor uit de Golf R. Die zijn een stuk sterker: dat is uitstekend voor de tuningsplannen. Standaard levert het blok 265 pk en 350 Nm. Dus echt langzaam is de auto niet, maar ook voor deze motor is zoveel leuks te krijgen. In Nederland zijn er voldoende specialisten te vinden die zich bekommeren om VAG-tuning. Net als bij de Lancer heb je het voordeel dat de Leon een heel praktische auto is. Je kan er gewoon dagelijks mee rijden. Kies je een grijze en doe je enkel motorische tuin, dan is het nog eens een leuke sleeper ook.

Saab 9-3 Viggen

€ 17.000

2001

95.000 km

De Saab 9-3 Viggen is het schoolvoorbeeld van een matige uitwerking van een briljant idee. Het idee van de Viggen was een 9-3 die sneller was dan de Aero. Dat lukte, dankzij de 2.3 viercilinder motor met enorme turbo. Het nadeel is dat remmen en onderstel minder zijn berekend op de krachten. Dit is een auto die echt daadwerkelijk beter wordt van tuning. Je maakt af wat Saab kennelijk was vergeten. Er zijn niet veel tuners meer die zich richten op Saab, alhoewel er nog voldoende Hirsch onderdelen voorhanden zijn. Ook heeft Abott Racing in Engeland en Neuschmidt in Duitsland nog onderdelen voorradig. De Viggen kwam als Coupé, Liftback en Cabriolet. Die Cabriolet moet je vermijden: deze is een stuk zwaarder en heeft een zeer torderende carrosserie.

Mazda MX-5 2.0 Sport (NC)

€ 14.900

2009

95.000 km

Eigenlijk zou iedereen een Mazda MX-5 gehad moeten hebben. De combinatie van een atmosferische motor, handbak, achterwielaandrijving, open dak en een laag gewicht maken de rijervaring van een MX-5 uniek. Het is een raszuivere sportwagen, ondanks het ontbreken van indrukwekkende prestatiecijfers. Aan die prestaties kun je gemakkelijk iets doen. De MX-5 wordt wereldwijd verkocht in grote getallen, dus overal zijn er tuners te vinden. Ook voor de Europese MX-5’en is er voldoende mogelijk en het zijn niet de minste namen: Cosworth, Litchfield en BBR-GTI hebben diverse pakketten voor de MX-5. Het leuke is dat je bij de MX-5 ook direct de uitwerking merkt van de tuning.

Non-YOLO: Renault Clio Renault Sport 200

€ 15.000

2011

55.000 km

Je kan natuurlijk ook gaan voor een auto die al perfect is. En weinig auto’s zijn zo volmaakt als de Clio III Renault Sport Phase II. Bijna alles klopt aan deze auto. De 200 pk sterke FZ1-R motor met uiterst felle gaspedaalrespons. De uitgekiende wegligging en de formidabele besturing. Dit is een miniatuurracer pur sang. Ja, het interieur is een beetje basic, maar dat hoort nu eenmaal bij de bescheiden herkomst van de Clio. Als je echt wil tunen is deze auto minder geschikt. Bij tuners als Elia en K-Tec racing is er het een en ander voor te krijgen, nodig is het echter niet. Standaard is het al perfect. Mocht je een iets uniekere auto willen, dan is de Gordini-variant een goede optie. Het zijn enkel cosmetische aanpassingen, maar ze passen uitstekend bij de Clio.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!